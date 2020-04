Postupy klubů do evropských pohárů v případě předčasného ukončení soutěží. Takhle to bude

Není to tak dávno, co na jednotlivé evropské fotbalové národní asociace UEFA naléhala, aby své národní fotbalové soutěže předčasně neukončovala, ale naopak, aby se je snažilly dohrát na hřišti. Ideální by samozřejmě bylo, kdyby se domácí fotbalové ligy dohrály podle svého původního scénáře, pokud by to ale nebylo možné, UEFA v takovém případě asociace žádá, aby pozměnila formát soutěží tak, aby mohly na postup do nadcházející sezóny evropských pohárů pomýšlet především ty kluby, jež by se kvalifikovaly na základě sportovních zásluh.

Jak uvádí UEFA na svých webových stránkách, pouze za specifických pomínek je ochotna akceptovat předčasné ukočení domácích lig. Ovšem jen tehdy, kdy asociace podají důvod pro tento bezprecedentní krok, což by mělo být podle UEFA například vládní opatřený v daných státech spočívající v zákazu sportovních akcí či nepřekonatelné ekonomické problémy.

Pokud by tedy nakonec nastala situace předčasného ukočení, postoupí do evropských pohárů ty kluby, které v té době zrovna figurovaly na postupových příčkách v daných ligových tabulkách. UEFA si pak vyhradila právo umožňující jí odmítnout jakýkoli klub, který domácí soutěž dokončil v rozporu s jejími požadavky nebo když by byly účastníci evropských pohárů vybrány neprůhledným způsobem.

Dohrání evropských pohárů je zatím neznámou. Ví se ale o dvou variantách

Vedle této problematiky kolem postupů do evropských pohárů pak UEFA jednala o dohrání evropských pohárů 2019/20. V tom ovšem zatím ještě konečné rozhodnutí nepadlo. Rozhoduje se však mezi následujícmi dvěma možnosti: dohrání soutěží současně s domácími ligami či sezónu evropských pohárů dohrát až po dohrání jednotlivých domácích lig v srpnu.

Dále se naopal rozhodlo o ponechání názvu nadcházeícího evropského šampionátu EURO 2020, přestože se bude konat až příští rok. Stejně tak se ponechá původní plán turnaje, který se má odehrát ve 12 evropských zemích, přičemž má jít o oslvavu 60 let UEFA. Evropským šampionátem v příštím roce si pak hodlá připomenout, jak evropský fotbal vypořádal s nemocí COVID-19. Přejmenování mistrovství by mimo jiné znamenalo i zničení už vyrobených památečních předmětů na tento turnaj a dalších materiálu se značkou EURO 2020.

Dalším bodem čtvrtečního jednání UEFA byl i nový termín o rok odloženého mistrovství Evropy hráčů do 21 let. To se má nově konat až příští léto, ovšem kdy přesně, to se neví ani nyní. Jasno v tomto ohledu bude 27. května.