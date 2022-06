Potočný přestoupil z Ostravy do Budějovic, Večerka je pevnou součástí Sparty

Co se týče Romana Potočného, tak ten působil v moravskoslezké metropoli od zimy 2020, kdy tam přestoupil z ibberce poté, co na severu Čech byl nejproduktivnějším fotbalistou. V Ostravě ale zůstal daleko za očekáváním a proto tak tedy chce restarovat svou kariéru jinde, přičemž se o to snažil během minulé sezóny na hostováních jak ve Zlíně, tak i v Plzni.

Připomeňme, že dosud Potočný v tuzemské nejvyšší soutěži nastoupil do 204 duelů, během kterých vstřelil 37 branek.

"Roman u nás měl dál platnou smlouvu, ale přišla nabídka z Budějovic a domluvili jsme se na podmínkách a odstupném, za které jsme byli ochotni jej uvolnit," uvedl k tomuto transferu Alois Grussmann, sportovní ředitel ostravského Baníku.

Novou součást svého kádru hlásí i pražská Sparta. Ta totiž přetáhla k sobě natrvalo teprve devatenáctiletého stopera Dalibora Večerku, o němž jdou zvěsti, že jedná o velkého talenta. Právě ten byl ve Spartě dosud jen na hostování z druholigové Opavy, nyní tak letenští uplatnili opci. Bez větších podrobností o tom Pražané informovali na svých sociálních sítích.

Do Sparty přichází natrvalo i přesto, že se mu během hostování nepodařilo dostat se na delší dobu do A-týmu a sezónu 2021/22 tak strávil ve sparťanském "béčku". Zkušenosti z první ligy tak dosud nasbíral jen v dresu Opavy ještě za doby její prvoligové účasti. Tehdy za ni nastoupil do 23 zápasů, v nichž nezaznamenal ani jeden gól.