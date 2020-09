Potvrzeno. Holoubek trenérem nového národního A-týmu, Hubník kapitánem

— Autor: David Holub / EuroZprávy.cz

Tak divokou reprezentační pauzu český fotbal ještě nezažil. Česká fotbalová reprezentace pod vedením kouče Jaroslava Šilhavého se musela po dvou pozitivních testech na covid a po páteční výhře nad Slovenskem 3:1 rozpustit a zdálo se, že se pondělní duel Ligy národů se Skotskem vůbec neodehraje a hrozila tak kontumace ve prospěch Skotů. Fotbalová asociace ČR (FAČR) se ale s Evropskou fotbalovou unií UEFA nakonec dohodla na tom, že proti Skotsku bude moct nastoupit naprosto jiný tým, neboť ten původní musel po návratu do Čech do karantény. V neděli večer se tedy potvrdilo, že zbrusu nový národní A-tým povede trenér reprezentace do 18 let David Holoubek. Kapitánem týmu pak bude olomoucký obránce Roman Hubník.