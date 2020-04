Potvrzeno i Ligovým výborem. Česká fotbalová liga se opět rozeběhne 25. května

Jak známo, fotbalové soutěže v Česku byly zastaveny vyhlášením nouzového stavu vládou v polovině března kvůli pandemii koronaviru a zatímco soutěže od třetí ligy níže byly v Česku ze strany Fotbalové asociace ČR (FAČR), která je má na starosti, časem definitivně zrušeny, první a druhá liga nadále živí naději na dohrání své sezóny 2019/20. Ta se po čtvrtečním vládním rozhodnutím o zrychelní uvolňování vládních opatření zvýšila, když se jejich možný restart posunul na 25. květen.

Připomeňme, že tuzemská nejvyšší fotbalová soutěž byla přerušena v době, kdy už bylo odehráno 24 kol a tak tedy do konce základní zbývá odehrát pouhých šest. Ovšem pak ještě bude muset následovat nadtsvba, tedy boj o ligový titul a boj o záchranu s baráží. Aktuálně ligovou tabulku vede pražská Slavia obhajující mistrovský titul a to pouhých osm bodů před druhou Plzní.

"Dohodli jsme se, že využijeme možnost, kterou nám dává uvolňování opatření, a sice, že od 25. května znovu zahájíme ligový soutěžní ročník," nechal se po jednání sedmičlenného ligového výboru slyšet samotný předseda LFA Dušan Svoboda. Ten připomněl, že musí tento výbor požádat ligové grémium složené ze zástupců všech 32 profesionálních českých klubů první a druhé ligy již zmiňované přetáhnutí sezóny přes 30. červen. Oficiálně jinak totiž začátkem července začíná nová fotbalová sezóna 2020/21. "Je to především z důvodu toho, že v případě startu 25. května není možné ročník do konce června dohrát. Budeme potřebovat ještě dohodu a souhlas většiny klubů první a druhé ligy. Věřím, že ho získáme a že zvítězí možnost dohrát stávající ligový ročník na hřišti, a ne u kulatého stolu," dodal Svoboda.

Podle aktualizovaného vládního scénáře postupného uvolňování vládních opatření by se pak mohli do plného tréninku vrátit fotbalisté 11. května. Zatím mohou trénovat pouze s omezením, s rozestupy a ve skupinkách po osmi.

Mezitím LFA dále jedná s ministerstvem zdravotnictví nejen o souboru opatření, který by umožňoval návrat hráčů do potřebného plného tréninku, ale i o maximálním počtu osob na jednotlivých fotbalových zápasech. Nejprve se mluvilo o 50 lidech, v takovém případě by se ale žádný fotbalový zápas konat nemohl a tak Dušan Svoboda před pár dny uvedl, že ideálním maximálním počtem osob by měl být 130. V kažždém případě ale můžou fotbalisté před startem obou soutěží počítat s tím, že budou testováni na koronavirus.

LFA by ráda sezónu dohrála i proto, aby vyhověla nedávnému doporučení ze strany Evropské fotbalové unie UEFA spočívajícího v tom pokusit se dohrát sezónu jakékoli evroské národní fotbalové soutěže. To je možné především poté, co bylo ze strany UEFA odloženo mistrovství Evropy na další rok.

V případě zlepšování zdravotnické situace v zemi kolem koronaviru hodlá vláda opět urychlit rozvolňování svých opatření a pokud k tomu nakonec dojde, bude opět LFA jednat o uspíšení své nahuštěné termínové listiny.