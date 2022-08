Potvrzeno. Na Letnou míří další zvučná posila, opět reprezentant a exslávista zároveň

O bývalého slávistu se jedná především proto, že Jankto je jejím odchobvancem, ovšem první českou ligu za její A.-tým nikdy nehrál. Už v osmnácti letech totiž přestoupil do Udine a postupně se dostal do Sampdorie Janov a do španělského Getafe. Tam si však zahrál jen 14 zápasů, pak si přivodil zranění kolene a do týmu už se pak nezapracoval.

Z transferu mají radost samozřejmě jak v klubu, tak samotný Jankto. "Přivádíme hráče se zkušenostmi z těžkých zápasů, které odehrál jak v reprezentaci, tak v zahraničních soutěžích. Je ve velmi dobrém fotbalovém věku a trenér s ním může počítat na všechny pozice v ofenzivě. Přichází proto, abychom ještě zkvalitnili kádr a umožnili trenérovi větší variabilitu při skládání sestavy," okomentovbal nově příchozí posilu Tomáš Rosický, sportovní ředitel Sparty.

"Rozhodl jsem se pro Spartu, protože se mi poslední dobou strašně líbí. Poslední dva roky jsem sledoval nejen zápasy, ale i to, jak se klub chová a jací lidé v něm figurují. Skvělý dojem na mě udělali (sportovní ředitel) Tomáš Rosický i (trenér) Brian Priske, znám také spoustu hráčů. Po jednom dni jsem věděl, že Sparta je ten správný klub," nechal se pak slyšet Jankto, reprezentant s kontem 45 odehraných duelů v národním A-týmu, ve kterých vstřelil čtyři branky. K vidění byl i na loňském Euru.

Nyní tak tedy bude chtít pomoct Spartě, která si o posledním víkendu připsala první soutěžní výhru v tomto ročníku, když porazil České Budějovice 2:0. Teď bude tým kouče Briana Priskeho čekat doma Olomouc. Ještě před začátkem české ligy a její sezóny 2022/23 pak stihla ještě vypadnout z bojů o Evropskou konferenční ligu.

V souvislosti se Spartou se pak v posledních dnech hovoří i o odchodech Dávida Hancka a Adama Karabce, kteří byli poslední dobu často kritizováni. Zatímco o Hancka má zájem Feyenoord Rotterdam, ten druhý je pro změnu v hledáčku Atalanty Bergamo.