Potvrzeno. Šilhavý bude u fotbalové reprezentace až do roku 2023 a možná i na Euru

V ní prohráli Češi se Švédskem 0:1 po prodloužení a na účast na světovém šampionátu v Kataru tak mohli zapomenout. I když se objevily spory mezi Petrem Fouskem a Jaroslavem Šilhavým, po zhodnocení celého cyklu pod Jaroslavem Šilhavým nakonec převládli klady nad zápory.

Obě strany se v sídle Fotbalové asociace ČR (FAČR) v pondělí dohodly na další spolupráci a novou smlouvu podepsaly. Na kolik korun si díky smlouvě Šilhavý přijde, to není vůbec známo. "Myslím, že jednání byla korektní a poměrně rychlá. Někomu by se mohlo zdát, že je to zdánlivě dlouho od březnové baráže, ale já to chci vyloučit. Bylo potřeba si vše s odstupem po opadnutí emocí střízlivě zhodnotit, říct si, jaké jsou klady a zápory, a potom vydiskutovat ty věci. Mužstvo se teď sice nekvalifikovalo na mistrovství světa, ale předtím postoupilo do elitní skupiny Ligy národů a probojovalo se až do čtvrtfinále Eura. Věřím, že další úspěchy nás čekají. Jednoznačným úkolem pro stávající realizační tým je postup na mistrovství Evropy v Německu. Zároveň bychom byli rádi, pokud se reprezentace udrží ve velice těžké skupině A Ligy národů," uvedl na pondělní tiskové konferenci předseda FAČR Fousek.

Připomeňme, že Šilhavý vede fotbalový národní A-tým již od roku 2018 poté, co ji převzal od Karla Jarolíma. Pod jeho vedením se výkonnost reprezentantů zvedla, nejenže dokázal se svými svěřenci postoupit do elitní Ligy A Ligy národů (právě v ní se letos v červnu Češi utkají se Švýcary, Portugalci a Španěly), ale postoupit i na mistrovství Evropy 2020, v rámci kterého pak loni Češi postoupili až do čtvrtfinále.

Nebylo však dlouhou dobu jisté, zda Šilhavý u národního týmu vydrží i nadále. Bylo veřejným tajemstvím, že se o stratéga zajímali v zahraničí. "Teď bych to nespecifikoval. Samozřejmě tím, že ta smlouva dobíhala, probíhala určitá jednání. Ale jakmile přišla tahle nabídka, tak jsme přerušili veškerou komunikaci a rozhodli jsme se jednoznačně pro tuhle práci. Jsem moc rád, že to takhle dopadlo. Post trenéra národního týmu se určitě neodmítá. Po baráži ve Švédsku nám nebylo do zpěvu, byli jsme hodně zklamaní. Byli jsme domluveni, že si k tomu po baráži sedneme a rozebereme to. Byli jsme připraveni na všechno. Několik schůzek jsem s Petrem (Fouskem) absolvoval napřímo a pak se výkonný výbor rozhodl s námi pokračovat ve spolupráci. Jsem za to rád, i za kluky v realizačním týmu," řekl k tomu Šilhavý.

Za jeho dosavadní éry reprezentace během 41 duelů vyhrála 21 utkání, pětkrát během nic remizovala a patnáctkrát jich prohrála. Ve čtyřech případech se pak stalo, že Šilhavý vůbec nefiguroval na lavičce a to kvůli koronaviru. Je tak tedy po pondělí jisté, že v červnu se posune v počtu odkoučovaných zápasů u reprezentace na třetí místo, přičemž před ním už budou jen Dušan Uhrin starší (50 zápasů) a Karel Brückner (72 zápasů). "Není to samozřejmě nejdůležitější statistika, ale moc si toho považuji. A pokud bychom se jednou byť jen přiblížili tomu skvělému číslu Karla Brücknera, u kterého jsem před lety začínal jako asistent, signalizovalo by to, že se nám výsledkově vydařily i ty následující roky," řekl Šilhavý.

Již dříve se vědělo, že u národního týmu naopak nebude pokračovat dosavadní manažer Libor Sionko, přičemž dočasně na tomto postu nahrazuje Tomáš Pešír.