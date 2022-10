Potvrzeno. Vrbu v ostravském Baníku skutečně nahrazuje Pavel Hapal

"Pavel byl pro nás výběrem číslo jedna. Znám ho hodně dlouho, je to úspěšný trenér, který má obrovské zkušenosti z reprezentačních týmů na Slovensku. Umí také pracovat s mladými hráči a propojení mezi akademií a áčkem pro nás musí být prvořadé. Jeho nejbližším úkolem je teď se pokusit získat nějaké body, dostat se výše v tabulce a pak samozřejmě udělat kvalitní zimní přípravu," sdělil k tomuto kroku pro klubový web nový šéf sportovního úseku Baníku Luděk Mikloško.

Na lavičce Ostravy však nebude Hapal jedinou novou tváří. Kouč si totiž do klubu přivádí i svého dlouholetého spolupracovníka Jiřího Nečka, se kterým působil v Ostravě již v sezóně 2005/06. "Kvalita Baníku je určitě na jiné úrovni, než je postavení v tabulce. Naším krátkodobým cílem je teď oživit mužstvo, aby sbíralo body a dostalo se v tabulce do vyšších pater. To teď bude naše společná práce a věřím, že i takovým vnitřním nastavením a motivací kluky přesvědčím, že dokáží dělat lepší výsledky," nechal se slyšet po nástupu do funkce Hapal.

Připomeňme, že vedení Baníku se rozhodlo k ukončení spolupráce s Pavlem Vrbou po posledním zápase s Libercem, se kterým ostravský tým bezbrankově remizoval. Pod Vrbou se fotbalistům Ostravy podařilo jen dvakrát vyhrát a celkově tak za jednáct kol získat jedenáct bodů. Kvůli tomu se tak aktuálně mužstvo nachází až na 14. místě ligové tabulky.

Dodejme ještě, že o Pabvla Hapala měla Ostrva zájem už před touto szeónou, dokonce už byly obě strany před podisem smlouvy, nakonec ale celkem nečekaně do Ostravy zamířil bývalý koč Plzně, Sparty a české reprezentace Pavel Vrba, jenž se tak do moravskoslezské metropole vrátil po dlouhých 18 letech. Působil zde tehdy totiž jako asistent kouče Františka Komňackého v mistrovské sezóně 2003/04.