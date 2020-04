Povede se Lipsku srazit cenu za Schicka? Jeho jednání s AS Řím spěje ke konci

Jak informuje nedělní vydání deníku Sport, během příštího týdne by měla být situace kolem Patrika Schicka, jenž je v současnosti v Lipsku pouze na hostování a to do konce momentálně přerušené sezóny, vyjasněna. Právě během příštího týdne by měl do Německa totiž zamířit Schickův agent Pavel Paska. Je zkrátka vidět, že vedení Lipska mají o služby českého hráče nemalý zájem. "Dosud s ním byli moc spokojení. Věci jsou jasně dané," řekl Paska.

Jen pro připomenutí, dosud od svého příchodu do Lipska v září loňského roku odehrál za tento německý celek celkem 19 zápasů, během kterých dokázal vstřelit sedm branek a i díky tomu se Lipsko dostalo na třetí příčku v ligové tabulce a také do čtvrtfinále Ligy mistrů. Lipsko nyní věří, že se mu v následujících dnech podaří požadovanou částku ze strany římského klubu snížit na 20 milionů eur.

Součástí AS Řím se Patrik Schick stal v roce 2017 po přestupu ze Sampdorie Janov, ovšem v Římě příliš nenaplňoval očekávání a to i proto, že se mu nedařilo dostat se do základu přes Edina Džeka. Proto ho poslalo římsé AS na rozehrání do Lipska.

Bývalý hráč pražské Sparty a Bohemians 1905, jenž má na svém kontě 31 odehraných zápasů v české lize, kde zaznamenal šest branek, má na kontě samozřejmě i starty v reprezentačním dresu. Právě v české reprezentaci je totiž největší oporou, během 22 duelů za ní totiž vstřelil devět branek.