Pražská Sparta ulovila reprezentanta. Uzavřela smlouvu s exslávistou Čelůstkou

Právě Ondřej Čelůstka, jemuž se vyvedlo období před koronavirovou pandemií, kdy pomohl svým výkonem reprezentaci k postupu na EURO 2020 a to předevšímsvou vítěznou trefou v kvalifikačním zápase s Kosovem, by měl posílit zadní řady Sparty, kde měl klub z Lezné v poslední době největší problémy. Tento odchovanec zlínského fotbalu by tak měl svým příchodem stoperský post posílit a nejen to. Je o něm známo, že dokáže zahrát i na kraji defenzivní linie.

„Jsme moc rádi, že se nám přestup Ondry podařilo realizovat. Přichází opora reprezentace, hráč, který se v dresu národního týmu výrazně podílel na úspěchu v kvalifikaci o postup na mistrovství Evropy," uvedl pro klubový web k příchodu Ondřeje Čelůstky do klubu sparťanský sportovní ředitel Tomáš Rosický. „Ondra ideálně doplní naše stávající stopery, v kádru tak budeme mít vyvážený mix mladých a zkušených středních obránců. Do zadních řad jsme chtěli přivést někoho s velkými zkušenostmi, Ondra má navíc silné lídrovské schopnosti, je to vítězný typ. To by týmu, který věříme bude nadále společně růst, mělo do budoucna hodně pomoct," pokračoval.

Je to pikantní přestup pak z toho pohledu, že se jedná také o fotbalistu, který mimo jiné v minulosti nastupoval za pražskou Slavii a to v letech 2009 až 2011. Z Edenu pak zamířil do zahraničí, kde tento světoběžník vystřídal pět adres. Postupně se jednalo o Palermo, Trabzonspor, Sunderland a Norimberk. V poslední době byl zaznamenán jako volný hráč poté, co mu skončila smlouva v tureckém Antalyasporu.

Čelůstka bude nastupovat na Letné s číslem 3 a právě vzhledemk jeho zahraničním zkušenostem není divu, že ho Pražané vítají mottem: "Pět řečí, pět zemí. Jedna posila!". „Jsem moc rád, že jsem ve Spartě podepsal dlouholetou smlouvu. Doufám, že budeme úspěšní a potáhneme za jeden provaz od prvního momentu. A taky že budeme vyhrávat trofeje," nechal se slyšet sám Čelůstka.

Co se týče posilování sparťanské obrany, tak klubové vedení nadále vede jednání s Fiorentinou o tom, aby na Letné i nadále pokračoval u fanoušků oblíbený Dávid Hancko. Tomu právě koncem července končí ve Spartě hostování. Právě on byl spolu se svým stopeským kolegou Lukášem Štetinou tou nejdůležitější postavou, který pomohl Spartě se v restartované sezóně zvednout a pomoct jí tak ke třetímu místu v lize. Zmiňovaný Lukáš Štetina si už během sezóny svými výkony vysloužil prodloužení smlouvy.