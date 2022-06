Pražskou Slavii posiluje druhý nejlepší střelec uplynulé sezóny Fortuna ligy Jurečka

— Autor: David Holub / EuroZprávy.cz

Autor sedmnácti přesných tref z minulé sezóny Fortuna ligy 2021/22 Václav Jurečka opouští podle očekávání Slovácko, kterému pomohl svými výkony výrazně ke čtvrtému místu v lize i k triumfu v českém poháru, a odchází do pražské Slavie. To navzdory tomu, že se o něm spekulovalo jako o možné posile Plzně či o jeho odchdu do zahraničí. S vedením sešívaném klubu se dohodl na tříleté smlouvě.