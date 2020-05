Před blížícím se Ligovým grémiem atmosféra houstne. Na Tvrdíkova slova reaguje Sparta

Podle sparťanského generálního ředitele Františka Čupra se nyní ukázaly Tvrdíkovy zkušenosti z politiky, kde byl zvyklý komunikovat před volbami. "Včetně hojného používání argumentačních podpásových faulů. Především myslím to vyvolávání iracionálního strachu v souvislosti s koronavirem. Politici dobře vědí, že strachem a panikou se to jejich obecenstvo formuje nejlépe," nechal se slyšet Čupr v rozhovoru pro deník Sport a pokračoval: "Naše reakce je jasná. Odmítáme konstrukce pana Tvrdíka. Ligu bychom chtěli dohrávat, i kdybychom byli první nebo druzí, protože jsou pro to podmínky."

Ohledně podpisu pod revers, o který hráče žádá LFA a který by tak samotným hráčům dal větší odpovědnost za své zdraví a zdraví ostatních v případě svého nakažení koronavirem, František Čupr řekl, že žádné velké komplikace pro hráče to znamenat nebude, že půjde spíš o promile. "A navíc - tady jde i o další věci. Fotbal musí minimalizovat ztráty a ukázat svou životaschopnost i kvůli budoucnosti, která nebude vůbec snadná," dodal sparťanský boss.

Ten také poukázal na protiřečnost Tvrdíkových podmínek, kterými podmínil hlasování Slavie pro prodlouřžení sezóny přes 30. červen. Podle Čupra byly formulovány velmi obecně jako třeba ta týkající se zdraví fotbalistů. "Tvrdík si dost protiřečí. Na jedné straně opakovaně a s velkou starostí mluví o ochraně zdraví hráčů a vzápětí sarkasticky řekne, že pokud by Plzeň byla první a Sparta druhá, tak se liga ukončí a nikdo to dál nebude řešit," řekl a pokračoval: "Za touto myšlenkovou konstrukcí je vidět způsob jeho uvažování. To, že u něj jde čistě o vypočítavost pramenící ne ze strachu z viru, protože ten je v současné situaci iracionální, ale nejspíš ze strachu z toho, že Slavia ještě může přijít o první místo v tabulce."

Vedle toho, že se bude v úterý na Ligovém výboru hlasovat o restartu ligy a prodloužení její sezóny, bude se také mimo jiné rozhodovat o novém vedení Ligové fotbalové asociace. Jediným kandidátem na šéfa LFA je dosud dosavadní šéf Dušan Svoboda a právě jeho Slavia žádá, aby se kandidatury vzdal, nenoť prý situaci během koronavirové krize nezvládl. Navíc by klub z Vršovic volbu nového šéfa LFA chtěl odložit o tři až šest měsíců.

"Můj osobní pocit je, že Slavia nebyla schopná za celou dlouhou dobu postavit svého protikandidáta. A tak nyní potřebuje získat čas, aby ho našla. Osobně ale nevidím důvod, proč volby odkládat," uvedl ke kritice ze strany sešívaných Čupr. Podle něj je krok odložení volby šéfa LFA možný jen tehdy, pokud se na tom shodnou dalšěí kluby. "Pokud budou mít všechny zájem volby odložit, tak dobře. Ale nic takového nyní upřímně necítím," zakončil Čupr.