Před Švýcarskem řeší Šilhavý problém. Nemůže počítat s Brabcem, Janktem a Masopustem

Jakoby už neměl realizační tým české reprezetace málo problémů poté, co v sobotu jasně prohráli s Portugalci a co Švýcaři senzačně vyhráli nad Španělskem. Po této konstalaci to mají Češi před závěrečným zápasem opravdu těžké se záchranou v elitní divizi Ligy národů. Teď do toho všeho přibyli potíže se zraněními.

"S Kubou (Brabcem) to je asi špatné a vypadá to, že se od mužstva odpojí. Zbývá tedy sedmnáct hráčů do pole a zřejmě někoho ještě povoláme dodatečně. Rozhodneme se definitivně během neděle," nechal se slyšet již po zápase v Edenu Šilhavý.

Už před sobotním zápasem nemohl Šilhavý a spol. počítat s Jakubem Janktem, jehož vyřadilo taktéž zranění a taktéž s Lukášem Masopustem, jehož pro změnu postihla viróza.

Proto tak tedy dostali povolávací rozkaz Patrizio Stronati, bývalý fotbalista Ostravu v současnosti oblékající dres maďarského Puskáse, pro nějž to může být v úterý večer první reprezentační strart a Ondřej Lingr s Lukášem Provodem.