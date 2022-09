Překvapení v nominaci. Kanonýra Tecl jen mezi náhradníky, povolán Schick s Kúdelou

Co se týče zmiňovaného útočníka Leverkusenu Patrika Schicka, tak ten se do národního A-týmu vrací od loňského října a není to jediný navrátilec v nejnovější nominaci. Dále se vrací zpátky do reprezentace i slávistický záložník Petr Ševčík, stejně jako nová posila Fiorentiny Antonín Barák. A dalšími takoými hráči jsou pak křídelní záložník Jakub Jankto, univerzál Lukáš Masopust a gólman Jiří Pavlenka, jenž naposledy byl součástí reprezentačního kádru před loňským Eurem.

"Jsme rádi, že je všechny máme zpátky. Patrik Schick nebo Antonín Barák jsou samozřejmě hodně platnými hráči, jejich zkušenosti týmu jen prospějí. Petr Ševčík byl nemocný, ale není to vážné. Mluvili jsme s ním, už by měl být v pořádku," uvedl k těmto navrátilcům do týmu v úterý Jaroslav Šilhavý.

Ten naopak stále nemůže počítat s následující řadou fotbalistů: obránci Jan Bořil, David Hovorka, Ondřej Čelůstka a Tomáš Petrášek, defenzivní univerzál Ladislav Krejčí mladší a útočník Matěj Vydra. Nejnověji trápí zdravotní potíže defenzivní univerzál Tomáš Holeš, jenž je tak pro zatím náhradníkem a bude čekat na to, zda ho Šilhavý povolá. A na svou šanci bude čekat kromě něj i Michal Sadílek. Na čekané jsou i již zmiňovaný Stanislav Tecl, Jan Sýkora a Adam Vlkanova z Plzně.

Poprvé od března loňského roku si pak navlékbne reprezentační dres i obránce Ondřej Kúdela. Ten se nemohl loni zúčastnit Eura kvůli trestu od UEFA kvůli údajnému rasismu a vrací se tak až nyní, poprvé od doby co přestoupil ze Slavie do Jakarty. "Máme komplikace se středními obránci. Ondru známe dobře. I když zmizel z očí, tak ho přes video sledujeme. Hraje všechny zápasy, i když můžeme polemizovat nad kvalitou soutěže. V minulosti ukázal své kvality, takže jsme ho povolali," uvedl k němu Šilhavý.

Do nominace se ještě vešel sparťanský útočník Jan Kuchta, stejně jako exsparťanský útočník hrající v Leverkusenu Adam Hložek. "Kuchta předvedl při minulém srazu, že dokáže být hodně platným hráčem, na to spoléháme. Standa Tecl je skloňovaný. Jednou je povolaný, nedává góly, pak zase není povolaný. Nominace není úplná, jsou stále tři volná místa. Standa může být donominovaný na jedno z nich. Navíc Adam Hložek může hrát i ze strany, tím pádem bychom měli jen dva útočníky," vsvětlil Šilhavý, proč se takto nakonec rozhodl a okomentoval i nominaci Jankta: "Jakub Jankto je tu s námi od začátku. Souhlasím, že nemá oslnivou formu. Vždy, když tu byl, tak jsme se na něj mohli spolehnout a odehrál zápasy dobře. Proto je v nominaci."

"Na soupisce jsou většinou hráči, kteří mají něco za sebou. Hrajeme o hodně. Na nějaké zkoušení budeme mít prostor při listopadovém srazu, kdy jsou dva přípravné zápasy," zakončil Šilhavý, jehož mužstvo se poprvé sejde v pondělí příští týden v Praze.

Připomeňme, že národní A-tým se nejprve utká 24. září v Edenu s Portugalskem, tři dny na to se předtaví ve Švýcarsku.