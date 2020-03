Premier League zveřejnila plán, jak by se mohla dohrát. Bez diváků a v tréninkových kempech

— Autor: David Holub / EuroZprávy.cz

Anglická fotbalová Premier League je v současnosti přerušena, ostatně jako ostatní evropské národní fotbalové ligy, kvůli pandemii koronaviru a to konkrétně do konce dubna. I tato fotbalová soutěž by se ale ráda chtěla taktéž dohrát a proto není divu, že nyní přichází s plánem, jak by se tak mělo stát. Do konce sezóny se má odehrát celkem 92 zápasů a vedení této ligové soutěže by ráda těchto 92 utkání sehrála v tréninkových kempech v Londýně a ve střední Anglii a tudíž bez diváků. Mělo by se tak stát ve zběsilém tempu v červnu a červenci kdy by semělo hrát každý den před televizními kamerami. Britská vláda není proti, byla by ráda, kdyby lidé v době opatření proti šíření nákazy mohli sledovat nejpopulárnější sport v zemi. Takovou informaci přinesl deník The Independent.