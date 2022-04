Přichází vystřízlivění z nového fotbalového vedení? Fevoluce chce hlavu sekretáře

Právě Michal Valtr je nejbližším spolupracovníkem nejvyššího bosse tuzemského fotbalu Petra Fouska, jenž byl zvolen do čela FAČR loni v červnu. Tehdy proti němu chtěl kandidovat kromě Karla Poborského i jiný česský exreprezentant Vladimír Šmicer a právě on byl tehdy hlavní tváří hnutí Fevoluce. Nakonec se ale Šmicer před volbou své kandidatury vzdal a vyzval k podpoře Petra Fouska.

Jistě je zajímavá ta skutečnost, že Šmicer tehdy nebyl zvolen do dvanáctičlenného výkonného výboru FAČR, za hnutí Fevoluce tam nakonec tedy usedli Tomáš Neumann, jenž je zastupujícím koučem české futsalové reprezentaci a Rudolf Řepka, který je zároveň ředitel prvoligových Teplic.

Ani Šmicer ale nakonec nezůstal co se týče funkcí v FAČR zkrátka. Nedávno se totiž stal předsedou nově vzniklé Sportovní rady FAČR, která mimo jiné může rozhodnout i o budoucnosti kouče českého národního týmu.

Co se týče Michala Valtra, tak ten se stal ve funkci, do které nastoupil loni v srpnu, tedy ve funkci generálního sekretáře FAČR nástupcem Jana Paulyho. Valtr se zná s Fouskem již delší dobu, oba spolu totiž spolupracovali na organizaci mistrovství Evropy hráčů do 21 let, které se v roce 2015 konalo v Česku. V minulost pak v asociaci pracoval i jako ředitel oddělení logistiky a služeb.

"K podání podnětu k odvolání generálního sekretáře došlo po jednáních s dalšími proreformními stranami, včetně předsedy Petra Fouska a místopředsedy Jiřího Šidliáka. Nejen Fotbalová evoluce totiž již delší dobu upozorňuje na řadu problémů spojených s řízením asociace. Zcela zásadním důvodem pro tento krok je (ne)transparentnost procesů v rámci asociace," uvedl v pondělním prohlášení hnutí Fevoluce.

"Na většinu pozic v rámci asociace neproběhla a neprobíhají otevřená výběrová řízení. Posty jsou obsazovány loajálními lidmi bez odborných předpokladů, a to zcela bez vědomí výkonného výboru, který je záměrně obcházen. Posledními případy jsou obsazení pozice ředitele rozvoje fotbalu a v současné době probíhající netransparentní proces obsazení pozice finančního ředitele. Podklady na výkonný výbor nejsou dlouhodobě dodávány včas tak, aby měli členové výboru dostatek času na jejich prostudování. S některými podklady se členové výboru seznamují na jeho zasedání, což vede k extrémním průtahům v jednání a působí dojmem neprofesionality," vyjmenovává podivnosti v rámci FAČR ze svého úhlu pohledu ve svém prohlášení Fevoluce.

Ta má dosavadní řízení Fotbalové asociace ČR za neprofesionální. "Chybí dlouhodobě slibovaný akční plán a strategie rozvoje. Neutěšená situace je v samotném sekretariátu, včetně již podaných výpovědí ze strany některých zaměstnanců. Po řadě změn, ke kterým došlo v asociaci od voleb v roce 2021, považujeme nyní za klíčové, aby se řízení sekretariátu ujal člověk, který bude odborně i osobnostně vhodnějším typem. Michal Valtr přejímal vedení asociace v nelehké době a potýkal se s řadou komplikovaných situací. Nicméně současnou situaci vnímáme tak, že pro aktuální nezbytnou stabilizaci a další rozvoj asociace v souladu s programovými prioritami, které slibovaly všechny strany zastoupené ve výkonném výboru, je nutné se nyní posunout dále, a to včetně změny na pozici generálního sekretáře."