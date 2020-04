Přijde na návrat Rakouska-Uherska? O fotbalový projekt by se mohli zajímat i Češi

Na slovenský fotbal dopadá aktuální koronavirová pandemie velmi silně. Třeba fotbalový klub Žiliny, sedminásobný mistr slovenské ligy, musel do likvidace a jeho A-tým muselo opustit hned patnáct hráčů po hromadných výpovědí. A Žilina není daleko jediným slovenským klubem, pro které znamená aktuální krize skutečně velkým problémem.

Projekt "rakousko-uherské" fotbalové soutěže nadnesl Oszkár Világi v rozhovor pro RTVS, o kterém informoval server šport.sk. „Mohli bychom vytvořit společnou ligu s více zeměmi. Myslím, že by to byla cesta pro střední Evropu – mít společnou ligu s Čechy, Maďary nebo Rakušany," řekl konkrétně a pokračoval: „Je tu víc důvodů, proč to takto udělat. Nejsou jen ekonomické, ale i kvalitativní."

Oszkár Világi je mimochodem velmi kontroverzní osobnost slovenského fotbalu. Nejenže o slovenského podnikatele a advokáta, ale také o vrcholného manažera, který byl českými médii před dvěma lety označován jako středoevropská pravá ruka maďarského premiéra Viktora Orbána.

Stav slovenského fotbalu je nyní takový, že mezi vlastníky tamních klubů existují obavy, jestli vůbec dosáhnou na licenci pro další ligový ročník. Majitel Žiliny Jozef Antošík se pak dokonce nechal slyšet, že je tu i obava toho, jestli slovenská liga bude i po této krizi nadále označována jako profesionální.