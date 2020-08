Přijde obrat v případu Messi? Šéf Barcelony nabídl rezignaci, pokud Argentinec neodejde

Není žádným tajemstvím, že Messi měl v poslední době mnoho neshod s klubovým vedením a když se velkoklubu v uplynulé sezóně 2019/20 nedařilo ani výsledkově (vždyť poprvé od roku 2008 šlo o sezónu, kdy Katalánci nezískali ani jednu trofej) a z Ligy mistrů vypadli ve čtvrtfinále potupnou prohrou s Bayernem Mnichov 2:8, bylo už jen otázkou času, kdy se Messi ohodlá ke kroku, který učinil v úterý.

V minulosti se přitom Messi neohrazoval přímo vůči Bartomeuovi, na paškál si vzal především výroky již bývalého sportovního ředitele Érica Abidala, který pronesl letos v únoru kritická slova směrem ke klubové ikoně.

Nyní tedy Messi pokukuje pop jiné než španělské soutěži, v kontaktu měl být už s Pepem Guardiolou, bývalým úspěšným koučem Barcelony, jež v současnosti trénuje Manchester City. To ale nerad vidí šéf španaělské ligy Javier Tebas, neboť případný odchod Messiho ze Španělska by po odchodu Cristiana Ronalda do Itálie v roce 2018 druhým odchodem další velké hvězdy za poslední dva roky.

Je si totiž vědom, že odchod Messiho by znamenalo ještě větší finanční ztráty pro španělskou soutěž než před dvěma lety. "I když byli v Madridu mrzutí, že Ronaldo odešel, jeho odchod se téměř neprojevil, protože se celé roky snažíme o to, aby značka La Liga byla víc než hráči. Ale u Messiho je to jiné. Je to nejlepší fotbalista historie. Měli jsme štěstí, že jsme ho měli pořád v lize," nechal se slyšet Tebas v rozhovoru pro rozhlasovou stanici RAC a pokračoval: "Messiho odchod by byl znát více. Je to ikona španělského fotbalu, La Ligy. Přál bych si, aby ukončil kariéru v naší lize, kde jsme mu věnovali tolik přízně," uvedl Tebas. Dodal však, že Messiho absence by pro soutěž neznamenala katastrofu. "Máme podepsané televizní smlouvy, ať tu Messi je, nebo ne."