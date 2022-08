Přijde Slavia o afrického "Jirku"? Zájem je mimo jiné z Belgie, uvidí se po Rakówu

Informaci, kterou jako první z českých médií přinesl server iDnes.cz a o které se spekuluje hojně v zahraničí, potvrdil v nedělním rozhovoru pro O2 TV sport slávbistický sportovní ředitel Jiří Bílek. „Je tu velmi lukrativní nabídka, blíž bych to nechtěl specifikovat. Uvidíme, jestli postoupíme přes Raków, nebo ne. Podle toho se zachováme," nechal se slyšet konkrétně s tím, že celkem čtyři zájemci už se poptali na nigérijského útočníka.

Vše tedy záleží na důležité čtvrteční domácí odvetě, kdy Slavia hostí Raków Čenstochovou, se kterou minulý týden v Polsku prohráli po nicotném výkonu 1:2. Pokud Slavia uspěje, dost pravděpodobně Yirab Sor v kádru Pražanů zůstane i nadále.

Že nabídka na "Jirku", jak se přezdívá Yiru Sorovi na Slavii, ze zahraničí existuje, potvrdil po nedělním ligovém zápase s Pardubicemi, které slávisté porazili vysoko 7:0, i samotný slávistický kormidelník Jindřich Trpišovský. "Nabídka na něj je, vedení o tom jedná. Je to hráč, který je tady jen půl roku. Jeho potenciál je obrovský, je to klenot, ještě neukázal vše, co umí. Vždy je to otázka nabídky. Za mě ale hráč, který tu ještě není ani sezonu, by neměl odcházet. Ale člověk míní, život mění. Jde i o to, co chce hráč i jeho agent, je to vždy o té nabídce. Ta se aktuálně stále zvyšuje, je otázka, kde se zastaví," uvedl.

"Je to ofenzivní hráč, kterému je 22 let a má neuvěřitelný potenciál. Je potřeba ho dobře prodat, je jasné, že to jednou budeme muset udělat. Jde ale o to, abychom ho prodali v nejlepším možném rozpoložení. Zůstává otázkou, kde se nakonec výše nabídky zastaví. Od něj máme signály, že se chce dát dohromady na čtvrtek, chce pomoct týmu a být ve Slavii," pokračoval dále Trpišovský, jenž si tak přeje, aby Sor ještě v nejbližší době neocházel.

Připomeňme, že Yira Sor přišel do vršovického Edenu teprve loni v zimě z Ostravy. Za tu dobu dokázal na jaře vstřelit hned šest branek v rámci Evropské konferenční ligy a další dva zásahy přidal v úvodním zápase 2. předkola této soutěže v nové sezóně proti St.Joseph´s.