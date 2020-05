Přijde Sparta o svého kanonýra? O Tetteha mají zájem v Turecku a nejen o něj

Turecký velkoklub Galatasaray Istanbul před časem posílil například Radamel Falcao, ovšem ani fotbalista takového jména istanbulskému celku nestačí a jak je zvykem u tureckých velkoklubů, budou sahat i v této době postižené koronavirovou krizí k velkým nákupům. A jak informuje server News1, v hledáčku tamního kouče Fatiha Terima je právě i sparťanský útočník Benjamin Tetteh. A navíc je to pro něj vyhlédnutý hráč číslo 1.

Už před rokem kolem tohoto forvarda kroužilo hejno zájemců a to třeba i z Anglie. Už tehdy se ghanské zdroje nechaly slyšet, že tohoto hráče kupuje právě Galatasaray Istanbul a to za cca. sedm a půl milionu eur (přes 190 milionů korun). Nakonec ale z přestupu sešlo a tak tedy Tetteh zůstal ve Spartě. Ale jak to tak vypadá, v násedujícím letním přestupovém okně už může být u něj všechno jinak.

Právě do Turecka by ale ze Sparty mohli odejít i další fotbalisté. Do Galatasaraye by se měl z Letné každopádně přesunout natrvalo obránce Semih Kaya, který v české lize, kde byl doposud nejlépe paceným hráčem, nenaplnil veškerá očekávání. Už loni v lednu se tento Turek do Galatasaraye odešel na hostování, přičemž už o poslední zimní pauze se chystal na trvalý návrat do své rodné země, ovšem tehdy se nakonec transfer neuskutečnil.

Dalším hráčem, jenž by mohl ze Sparty odejít do Turecka, by byl Guélor Kanga. Tomuto záložníkovi totiž koncem června skončí ve Spartě smlouva a bude tak od té doby volným hráčem. O jeho služby mají v Turecku zájem třeba Trabzonspor nebo také Besiktas Istanbul. Během poslední zimní pauzy se pak o něj zajímalo i španělské Leganés.

A v Turecku by pak mohl skončit i další hráč, jenž oblékal dres Sparty a to Martin Hašek mladší, který se sparťanským vedením rozkmotřil, když mu nejprve nevyšel přestrup do Izraele a pak když podal v klubu výpověď, se kterou ale Sparta nesouhlasí a bude se s ním tak soudit. Před nedávnem se objevily informace o tom, že by mohl Hašekk zamířit do Besiktase.