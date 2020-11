Problém pro počítačovou hru FIFA? Do sporu s EA Sports jde prý 300 fotbalistů

"Kdo dovolil EA Sports FIFA používat mé jméno a podobiznu? FIFPro? Nejsem si vědom, že bych byl členem FIFPro (celosvětová hráčská asociace), a pokud jsem, stalo se tak bez mého vědomí nějakým divným způsobem," uvedl konkréně na svém twitterovém účtu švédský útčník hrající za AC Milán Zlatan Ibrahimovič a pokračoval: "A určitě jsem nedovolil federaci FIFA ani FIFPro, aby na mně vydělávaly peníze. Někdo vydělává celé ty roky na mém jménu a podobizně bez jakékoliv domluvy. Je čas to vyšetřit."

Bez zajímavbosti určitě není ten fakt, že Ibrahimovič figuruje ve hře FIFA už od roku 2002, tedy od dob, kdy ještě oblékal dres Ajaxu Amsterdam.

Na začátku toho všeho mohla být před pár dny uzavřená smlouva na tři roky jiné fotbalové legendy a Zlatanova bývalého spoluhráče Davida Beckhama právě se společností EA Sports. Obě strany smluvně strvdili dohodu o tom, že hra bude mít jeho podobiznu na obalu FIFA 2021. Díky tomu si tak přijde Beckham na 40 milionů liber (cca. 1,2 miliardy korun).

Nyní se ke Zlatanu Ibrahimovičovi přidávají do tohoto sporu dalších 300 fotbalistů a jak prozradil Ibrahimovičův agent Riaola, mezi nimi můžeme nalézt i Garetha Balea. „Není to pouze o Zlatanovi nebo Garethu Baleovi. Máme už asi 300 žádostí od dalších hráčů. Pokud to bude nezbytné, půjdeme proti FIFA (Mezinárodní federace fotbalových asociací) a FIFPro (asociace hráčů) a všem, kteří prodávají něco, na co nemají práva," řekl Riaola v rozhovoru pro britský deník Daily Telegraph.

„Zlatan není loutka. A není někdo, komu můžete říkat, aby dělal něco, co dělat nechce. Otázka je velmi jednoduchá. FIFA a FIFPro těží z toho, že EA od nich vesele kupuje práva, které oni nevlastní," upozornil Riaola a pokračoval: „Pokud chce EA Sports pokračovat v byznysu, jak ho dělá doteď, poženeme je k soudu. A nejen to! Poženeme k soudu každého, kdo prodává práva, které nemá. Pokud je to FIFA, budeme žalovat FIFA, pokud FIFPro, budeme žalovat FIFPro."

Ke kauze se už mezitím stihla vyjádřit samotná společnost EA. „Pro ty, kteří sledují tuto kauzu. Toto není náš boj. Nejde o EA Sports, ani o videohry, hráče nebo fanoušky. Je to bitva mezi fotbalovými agenty a FIFPro," napsala ve svém krátkém prohlášení k celé situaci na svém Twitteru.