Problém pro Rooneyho a spol. Anglický klub se zadlužil natolik, že míří ke krachu

V současnosti Derby County ocitá uprostřed tabulky druhé nejvyšší anglické fotbalové soutěže, nicméně poté, co do klubu vstoupili insolvenční správci je jasné, že po onci sezóny se mu odečte dvanáct bodů z rozhodnutí vedení soutěže. Protože se navíc objevily nesrovnalosti v klubovém účetnictví, kromě již zmiňovaných dvanácti bodů přijde klub ještě o dalších devět.

Podle současného majitele Mela Morrise je hlavním viníkem neutěšené situace v klubu koronavirová pandemie, která tak Derby County stejně jako všechny další fotbalové kluby odstřihla od příjmů především z prodeje vstupenek. Vedle tohoto celosvětového problému se však na klubu podepsalo i vyšetřování týkajícího se finančního fair-play. Obě dvě komplikace zbrzdilo hledání nového investora. „Je to tragédie, o tom není pochyb. Můžu se všem lidem jen omluvit. Dal jsem do tohoto klubu hodně krve, potu, slz a také pořádný balík peněz. Pod mojí vládou jsme zažili i dobré časy, jenže ve finále jsem totálně selhal," nechal se slyšet v rozhovoru pro BBC Morris.

Ten podle svých slov do klubu nechal ze svého přitéct 200 milionů liber (zhruba 6 miliard korun), přičemž Moriss vstoupil do klubu v roce 2015 a problémy, které aktuálně vrcholí, se začaly objevovat v roce 2019 poté, co Derby County nepostoupilo do Premier League přes Aston Villu.

Jak nformuje server The Athletic, šance, že se kub dostane do insolvence, se v současnosti rovná padesáti procentům. „Nevím, jak se z tohohle mohou dostat. Jsou úplně v prde*i," cituje právě již zmińovaný server svůj dobře informovaný zdroj blízký klubu.

Skutečně tragickou situaci v klubu pochopitelně vnmají i samotní hráči i jejich kouč Wayne Rooney, který se o tom, že se klub dostal do nucené správy, dozvěděl jen z televize a hráči pak v době, kdy absolvovali trénink na duel se Stoke City. Bylo proto až skoro s podivem, že tento zápas Derby County vyhrálo 2:1. Aby hráči měli alespoň trochu klidu na svou práci, podle zákulisních informací měl dokonce bývalý fotbalista Manchesteru United zabránit tomu, aby před utkáním hráčům promlouval právě samotný majitel Moriss, jak tomu jinak bývá zvykem.

Pokud jde o samotného Rooneyho a jeho budoucnosti v klubu, jak sám říká, klubu bude i nadále loajální a to i přesto, že kvůli již zmiňovanému odečtu bodů se Derby County propadn do třetí ligy.

„Jsem oddán klubu, hráčům i realizačnímu týmu. Udělám vše pro to, abychom tímhle prošli se ctí. Čekají nás těžké časy. Tohle je ale velký klub s obrovskou základnou fanoušků a zaslouží si mojí plnou pozornost. Mým úkolem je přebudovat ho po fotbalové stránce a vrátit mu zpět hrdost a pýchu," uvedl konkrétně Rooney a pokračoval: „Situace je taková, že někteří lidé, kteří splácejí půjčky a hypotéky, tady ztratí práci. O celé situaci jsem se dozvěděl z televize, což není ideální. S Melem (majitelem Morrisem) už nějaký čas nemám žádný kontakt. Na své hráče ale můžu být hrdý. Nezajímal mě ani tak výsledek, ale to, aby fanouškům ukázali, jak jim na klubu záleží. Zaslouží si za to velkou chválu."