Proč Messi zvažuje odchod z Barcelony? Španělská média zjistila, že mu klub dluží

Připomeňme, že o Messiho možném odchodu z Barcelony se začalo čile spekulovat loni v létě po skončení sezóny 2019/20, ve kterém katalánský velkoklub po dlouhé době nezískal ani jednu trofej, navíc z Ligy mistrů byl vyřazen ostudně ve čtvrtinále Bayernem Mnichov, se kterým prohrál vysoko 2:8. Messiho nespokojenost byla tehdy na nejvyšším bodě a v médiích se mluvilo nejen o tom, kam by mohl jeden z nejlepších fotbalistů světa přestoupit, ale i co ho k tomuto kroku nakonec vede. Teď se ve Španělsku objevil další možný důvod Messiho nespokojenosti a to klubem nevyplacené peníze, které Messimu měly podle smlouvy náležet.

Na Messiho účet sice přistálo sto milionů eur, což je Argenticův základní plat, nikoli už však nemalé bonusy, které má ve smlouvě. Celkem v rámci nich šlo o 78 milionů eur (v přepočtu více než dvě miliardy korun). Takovou částku doposud nebyl velkoklub schopen Messimu vyplatit. Alespoň se klubu zadařilo vyplatit polovinu této sumy a do nynějška se nevědělo, jak to bude s druhou půlkou.

Nakonec i těch zbývajících 39 milionů eur taktéž konečně dojdou na místo určení, tedy na Messiho účet. Obě strany se domluvily na tom, že tato částka bude uhrazena následujícím způsobem: ve splátkách do roku 2025. Z toho vyplývá, že pokud by po sezóně Messi nakonec Barcelonu opustil, klub by musel i tak dostát těmto svým závazkům.

Dodejme, že Messimu by měl současný kontrakt v Barceloně skončit letos v červnu, ovšem už od Nového roku se může Messi poohlížet za novými možnými zaměstnavateli. Nejčastěji se v tomto ohledu mluví o Manchesteru City.