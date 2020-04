Prohlášením premiéra podle všeho v Nizozemsku skončila fotbalová liga

Tento zákaz dosud platil do 1. června i díky tomu tak nizozemský fotbalový svaz žil v naději, že se fotbalová liga v Nizozemsku znovu rozjede 19. čevna, i když by šlo o zápasy bez diváků. Nyní to nejnovějším vládním rozhodnutím všechno padá. "Do 1. září žádný profesionální fotbal," řekl s očividnou rázností sám nizozemský premiér Mark Rutte na tiskové konferenci v Haagu.

V nejvyšší nizozemské fotbalové soutěži nesoucí název Eredivisie zbývá (a podle všeho už zbývalo) odehrát osm kol. V předešlých dnech se už hned tři ze čtyř vedoucích klubů nechaly slyšet, že jsou proti jejímu dohrání, konkrétně se jednalo o kluby Ajax Amsterdam, Alkmaar a PSV Eindhoven. Dodejme, že ligovou tabulku vedl Aax pouze o skóre před druhým Alkmaarem.

Sedmnáctimilionová země hlásí k těmto chvílím až 34 134 nakažených lidí a přes 4 000 mrtvých v souvislosti s koronavirem a nemocí COVID-19, kterou způsobuje.