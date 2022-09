Prohra se Záhřebem byla poslední kapkou. Vedení Chelsea se rozloučilo s Tuchelem

— Autor: David Holub / EuroZprávy.cz

Fotbalistům londýnské Chelsea se nevydařil vstup nejen do nové sezóny anglické Premier League, na jejímž začátku ze sedmi dosavadních kol Londýňané vyhráli jen třikrát a nachází se tak aktuálně na šestém místě ligové tabulky, ale i do nové sezóny Ligy mistrů. Hned v prvním zápase totiž na hřišti Dinama Záhřeb prohráli 0:1 a to už bylo na vedení Blues příliš a rozhodli se tak ukončit spolupráci s koučem Thomasem Tuchelem.