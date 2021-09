Proti Šilhavému výběru nastoupí Wales bez Balea. Hvězdný útočník je zraněný

Velšský záložník si tak kvůli tomuto svému zranění proti Česku nepřipíše stý start ve velšském reprezentačním dresu. Připomeňme, že tento hvězdný fotbalista se zranil při nedávném tréninku Realu Madrid. Stalo se tak konkrétně jen krátce po posledním zářijovém reprezentačním srazu. Právě během něj se díky hattricku proti Bělorusku dostal v reprezentaci celkem na 36 branek, čímž tak jen potvrdil, že je v národním týmu rekordmanem.

Jen pro zajímavost. V nominaci na říjnové duely s Českem a Estonskem se naopak ve velšském dresu objeví Aaron Ramsey, Connor Roberts, Neco Williams a Kieffer Moore, kteří se vracejí po zranění. Poprvé se do národního týmu dostal dvaadvacetiletý Sorba Thomas, útočník druholigového Huddersfieldu.

V kvalifikační skupině E se Wales nachází na třetí pozici za druhým Českem, se kterým má sice stejně bodů, ale oproti kterému má zápas k dobru. Tabuku pak vede zatím suverénní Belgie, která tak podle všeho postoupí do Kataru přímo a tak si to Češi rozdají právě s Walesem o druhou příčku, ze které se postoupí do závěrečné baráže. Protože se ale baráže zúčastní ještě dvě mužstva, která byla nejlepší z vítězů skupin Ligy národů bez ohledu na to, jak se jim povede v kvalifikační skupině, je téměř jisté, že se buď Češi nebo Velšané v baráži ukáží.

Nominace Walesu na kvalifikaci MS s ČR (8. října) a Estonskem (11. října):

Brankáři: Danny Ward (Leicester), Adam Davies (Stoke), Wayne Hennessey

Obránci: Connor Roberts (oba Burnley), Ethan Ampadu (Benátky/It.), Chris Gunter (Charlton), Ben Davies, Joe Rodon (oba Tottenham), Chris Mepham (Bournemouth), Tom Lockyer (Luton), James Lawrence (St. Pauli/Něm.), Neco Williams (FC Liverpool), Rhys Norrington-Davies (Sheffield United)

Záložníci: Joe Allen (Stoke), Joe Morrell (Portsmouth), Matt Smith (Hull), Dylan Levitt (Dundee/Skot.), Aaron Ramsey (Juventus/It.), Jonny Williams (Swindon), Harry Wilson (Fulham), David Brooks (Bournemouth), Brennan Johnson (Nottingham), Rubin Colwill, Mark Harris

Útočníci: Kieffer Moore (všichni Cardiff), Daniel James, Tyler Roberts (oba Leeds), Sorba Thomas (Huddersfield)