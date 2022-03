Proti Švédsku nakonec bez Schicka. Kromě něj si baráž nezahraje ani Pavlenka

Zpočátku se sice zdálo, že natržené lýtko by se u Patrika Schicka mohlo vyléčit do začátku baráže, jenže český útočník nenastoupil dosud ani za Leverkusen a bude ho tak tedy čekat teprve návrat do tréninkového procesu. "Věřili jsme, že Patrik bude k dispozici. Před týdnem začal trénovat, ale do plného tréninku s týmem se nakonec zapojí až teď. Je to pro nás velká ztráta. Ale jsme domluvení, že bychom se v případě postupu do finále spojili a řekli si, jaký je Patrikův stav před zápasem v Polsku. Existuje tak možnost, že by se připojil v průběhu srazu," řekl k tomu Šilhavý.

Zranění pak nepustí do baráže ani gólmana chytajícího na klubové úrovni v druholigových Brémách Jiřího Pavlenku. Ten se mimochodem kvůli zdravotním potížím neukázal ani posledním evropském šampionátu. Právě baráž měla být pro něj návratem, ale i ten se bude muset nakonec odložit.

Kromě těchto dvou už dříve bylo jasné, že se kvůli zranění v baráži nepředstaví Vladimír Coufal, Ondřej Čelůstka, Tomáš Kalas, Jan Bořil, Petr Ševčík, Matěj Vydra či brankář Aleš Mandous. Naopak David Hovorka, Ondřej Kúdela, Filip Novák, Lukáš Provod nebo Václav Černý se vracejí po dlouhodobých zdravotních potížích.

Nadále však bude moct Šilhavý počítat s Tomášem Pekhartem, dvaatřicetiletým útočníkem Legie Varšava, který se zranil při poslením ligovém duelu a musel tak hřiště opustit ještě před přestávkou. Nakonec se ale ukázalo, že se nejedná o nic vážného.

Náhradníkem za Patrika Schicka se tak pro baráž stane sedmadvacetiletý forvard Slovácka Jurečka, proč nějž je tak premiérová nominace do reprezentace potvrzením toho, že zažívá nejlepší sezónu, ve které do této doby dokázal nastřílel dvanáct branek, díky čemuž je tak na druhé příčce v tabulce nejlepších střelců ligy. Nejen pro něj to však bude premiérová zkušenost s reprezentací. Poprvé se do ní také podívá gólman pražské Sparty Milan Heča, která je tak tato nominace jeho dárkem k 31. narozeninám.

Také se ostře sledoval případ Jan Kuchta, jenž se z Moskvy vzhledem k aktuální situaci ve světě jen těžko dostával do Česka. Podařilo se mu to. I když zdlouhavě, v neděli už byl v Praze. Ještě před tím než se Kuchta v úterý připojí k reprezentaci, stane se z něj čerstvý ženáč, neboť v pondělí se hodlá ještě oženit. "Honza měl svatbu naplánovanou dlouho dopředu ještě v době, kdy ani nebyl v reprezentaci. V neděli absolvoval program, který čeká ostatní hráče. Od úterního rána bude naplno k dispozici reprezentaci. Věříme, že bude na tomto srazu i díky svatbě v takové psychické pohodě, že nám pomůže v boji o postup na mistrovství světa," uvedl ke uchtovým hektickým posledním dnům Libor Sionko, manažer národního týmu.

Kvůli dopravě se pak o něco později k týmu připojí i obránce Jakub Brabec hrající za Aris Soluň. Už v pondělí ale nastoupí někteří přítomní reprezentanti na Strahově k prvnímu tréninku, jiní zase budou mít na pořadu dne regenerační program. Kromě toho je na programu také videopříprava.

Již v úterý se český tým přesune do švédského Stockholmu, přičemž poblíž této metropole, v Solnu, se bude hrát onen čtvrteční barážový duel.

Aktuální nominace fotbalové reprezentace:

Brankáři: Milan Heča, Jindřich Staněk, Tomáš Vaclík

Obránci: Jakub Brabec, Milan Havel, Aleš Matějů, Tomáš Petrášek, David Zima, Jaroslav Zelený

Záložníci: Antonín Barák, Tomáš Holeš, Jakub Jankto, Ladislav Krejčí ml., Ondřej Lingr, Lukáš Masopust, Jakub Pešek, Michal Sadílek, Tomáš Souček, Jan Sýkora

Útočníci: Adam Hložek, Václav Jurečka, Jan Kuchta, Tomáš Pekhart