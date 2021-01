Podezřelý fotbalový sudí. Rejžek měl ovlivnit hned dvě prvoligová utkání

— Autor: David Holub / EuroZprávy.cz

Jméno prvního fotbalového rozhodčího bylo ve čtvrtek večer zveřejněno Etickou komisí Fotbalové asociace ČR (FAČR) zabývající se aktuální fotbalovou kauzou v Česku zveřejněno a uvedeno jako podezřelé z ovlivňování výsledků zápasů první ligy. Jedná se o Pavla Rejžka, jenž měl ovlivnit dvě prvoligová utkání Opava vs. Zlín ze srpna 2019 a Plzeň vs. Jablonec z loňského podzimu. Následně si měl za to říct o úplatek ze strany bývalého místopředsedy FAČR Romana Berbra.