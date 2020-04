První TOP fotbalová soutěž zřejmě předčasně ukončena. Na řadu přišla Francie

Podobně jako další evropské fotbalové národní ligy, tak i ta francouzská musela být v polovině března, konkrétně 13. března, přerušena kvůli aktuální pandemii koronaviru. Francouzská fotbalová federace počítala s tím, že by se mohla soutěž znovu rozehrát 17. června, přičemž by skončila 25. červwnce, ovšem po úterním vládním rozhodnutí tato vize definitivně padá. "Nebude možné pořádat velké sportovní události, hlavně ty fotbalové, dříve než v září. A to ani bez přítomnosti diváků," řekl konkrétně francouzský premiér Édouard Philippe.

Připomeňme, že francouzská fotbalová liga má za sebou odehraných již 27 kol, po kterých vede ligovou tabulku obhájce titulu Paris Saint Germain s dvanáctibodovým náskokem před druhou Marseille. Fotbalisté z francouzské metropole mají navíc na kontě o jeden odehraný zápas méně.

Jen před několika dny musela být kvůli vládním opatřením v Nizozemsku předčasně ukončena sezóna nizozemské ligy, která tak byla první, která k takovému kroku musela přistoupit. Ještě před tím se v Belgii rozhodlo o předčasném ukončení tamní soutěže s tím, že titul získávají Bruggy, ovšem tento krok byl ještě nepotvrzen poté, co Evropská fotbalová unie UEFA doporučila svým členským asociacím, aby své soutěže - pokud to bude možné - dohrála na hřišti. Nyní tak tedy v Belgii čekají na uvolňování tamních vládních opatření.

A jaká je aktuální koronavirová bilance v zemi galského kohouta? Nakaženo tam bylo koronavirem přes 165 000 lidí, na nemoc COVID-19 pak zemřelo přes 23 000 lidí.