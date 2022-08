První trenérská změna v této sezóna. Pardubice už nepovedou Krejčí s Novotným

První kontrolka zablikala u pardubického vedení před týdnem, kdy Pardubice prohrály celkem s přehledem s pražaskou Slavií v Edenu 0:7. Když k tomu však po týdem prohráli 0:3 s Mladou Boleslaví, pod trenérským duem Krejčí-Novotný už se podlomila židle definitivně. Zvlášť, když k tomu připočteme ten fakt, že Pradubice se nemůžou po pěti kolech chlubit žádnou dobrou obranou. Ta je totiž nejhorší v lize, jelikož dosud od začátku soutěž estihla inkasovat hned patnáct branek. Kromě toho má ale i nejhorší útok se třemi brankami.

"Rozhodli jsme se odvolat trenérskou dvojici Krejčí - Novotný pro neuspokojivé výsledky v úvodu ligy. Změnu jsem v pondělí před dopoledním tréninkem oznámil hráčům, které čekají v tomto týdnu dvě důležitá utkání," uvedl ke změně na lavičce Vít Zavřel, klubový sportovní ředitel.

Připomeňme, že v případě Jiřího Krejčího se jedná o zkušeného sedmapadesátiletého kouče, jenž působil na lavičce Východočešchů již od jara 2013. Jaroslav Novotný se pak stal jeho asistentem v létě 2017. Společně tak dokázali v sezóně 2019/20 dovést tento klub mezi tuzemskou fotbalovou elitu. "Oběma trenérům děkujeme, odvedli kus práce, ale týmu jsme chtěli dát novou energii. Pavel Němeček povede mužstvo v nejbližších zápasech, s vedením klubu budeme intenzivně jednat o konečném obsazení pozic hlavního trenéra i asistenta u našeho A-týmu," pokračoval dále v prohlášení Vít Zavřel.

Němeček, který během své hráčské kariéry nastoupil do dvou ligových zápasů a to v dres Hradce Králové, se tak premiérově na lavičce Pardubic objeví již tento týden v úterý, kdy se představí v rámci vloženého 6. kola na hřišti Zlína. "Chci, aby tým působil kompaktně, hlavně směrem dozadu. Ve výkonu by měla být znát herní odvaha a musíme být důraznější v pokutovém území. Představu o sestavě mám, ladím ji se sportovním manažerem Martinem Shejbalem. Doufáme, že nám do ní nezasáhnou nějaká zranění," věří Němeček.