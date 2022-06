Řádná ani mimořádná valná hromada FAČR kýžené výsledky nepřinesly. Vše při starém

Na základě stížností klubů českých divizí se mělo na páteční mimořádné valné hromadě FAČR o zmiňovaných funkcionářích Janu Richterovi působícího jako druhý místopředseda výkonného výboru, jenž je zároveň i poslancem hnutí ANO, a Martinu Drobném, jenž pro změnu šéfuje Řídící komisi pro Čechy. Odvolat chtělo oba především reformní hnutí F-evoluce, podle níž nejsou od loňského června, kdy bylo zvoleno nové fotbalové vedení v čele s Petrem Fouskem, vidět žádné výrazné posuny ke zlepšení.

Jana Richtera tak chtěl ve výkonném výboru zástupce zmíněné F-evoluce miliardář Milan Kratina patřící do padesátky nejbohatších Čechů. Kromě něj taktéž usiloval do výkoného výboru i šéf pražského Motorletu Rudolf Blažek. Co se týče Řídící komise pro Čechy, tak do jejího čela chtěl za F-evoluci Tomáš Novák, za konzervativní křídlo zase Slavomír Kozel.

Protože ale nakonec členové F-evoluce byly vevýrazné menšině, mimořádná valná hromada trvala jen několik minut do doby, než se neschválil ani samotný program schůze. Hlasů pro něj se nakonec našlo jen patnáct, hned 88 delegátů bylo proti a 13 se při hlasování zdrželo. Moravská komise tak v tomto bodě nemusela ani hlasovat.

Připomeňme, že hnutí F-evoluce žádající výrazné změny v tuezmském fotbale po vypuknutí kauzy kolem Romana Berbra má po loňských volbách ve výkonném výboru jen dva zástupce a to kouče futsalové reprezentace Tomáše Neumanna a Rudolfa Řepka, ředitele teplického klubu. Kritika ze strany F-evoluce na adresu stávajícího fotbalového vedení zazněla poprvé již koncem dubna, kdy žádalo hlavu svazového generálního sekretáře Martina Valtra. Šéf tuzemského fotbalu Fousek postup F-evoluce kritizoval a označil to za útok na svou osobu.

"Svolávání mimořádných valných hromad nebo návrhy na odvolání generálního sekretáře nemají patřit do rejstříku způsobu, jakým chceme vést český fotbal. Pokud by se někdo dopustil závažného trestního provinění nebo skutku, který by měl směřovat k odvolání, tak ano. Ale tohle absolutně není ten případ, to je zcela něco jiného. To nemluvím o tom, že mimořádná valná hromada nebývá součástí rozpočtu a stojí statisíce korun až k milionu," nechal se slyšet po mimořádné hromadě konkrétně Fousek a pokračoval: "Vyjádřil jsem přání, aby v předpisech bylo co největší kvorum na svolání mimořádné valné hromady. Jestli si někdo myslí, že tohle je projev reformismu, tak není. Je to destrukce. Musím ocenit, že česká komora dala najevo, že existují vyšší principy, než kdo patří do jakého tábora. Hnutí vyslalo signál, že si přeje udržet výkonný výbor v sestavě, v jaké byl zvolen. A budeme dál pracovat."

V pražském hotelu Pyramida by se ale fotbalové hnutí sešlo v pátek i tak, jelikož mělo tehdy na programu i řádnou valnou hromadu, na které se hlasovalo o úpravách stanov, ke kterým přistoupilo Fouskovo vedení. Podle ní se počítalo se 202 delegáty a provolbami, ve kterých třetiligové a divizní kluby rozhodují o svých delegátech, které pak mají hlasovací právo na valných hromadách. Naopak F-evoluce byla pro zrušení provoleb. Nakonec pro úpravy jednoznačně hlasovala moravská komora v poměru 54:0, naopak včeské komoře pro hlasovalo jen 27 delegátů, 77 bylo proti a 11 se zdrželo.

Samotného předsedu Fouska výsledek mrzí. "To, že česká komora neodhlasovala nový návrh, nepovažuji za dobrý signál a projev státnosti. Je vidět, že tomu budeme muset věnovat hlubší diskuzi nebo prostě české komoře více vyhovují stávající stanovy," sdělil po hlasování na schůzi přítomným delegátům. Nevnímá to však jako jeho porážku: "Zaregistroval jsem komentáře jako porážka, to je nesmysl. Není to žádná tragédie ani černý den českého fotbalu. V programu měly stanovy svou váhu, neschvalujete je každý den. Na žebříčku priorit stály poměrně vysoko, tak si budeme muset říct, jestli je tak vysoko budeme držet, nebo upřednostníme jiné aktivity a vrátíme se k nim třeba později."

Navzdory tomu, že se nejednalo o volební valnou hromadu, strávili delegáti FAČR v hotelu Pyramida přes šest hodin. To hlavně kvůli zdlouhabvým vystoupením ze strany členů F-evoluce. "Mně osobně je smutno za fotbal. Za ty lidi, že tady museli trávit čas a dělat tyhle věci, za mě zbytečně. Je mi smutno i za svazovou pokladnu," dodal k tomu generální sekretář svazu Valtr.