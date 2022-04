Rangnick se stal koučem rakouské reprezentace. U Rudých ďáblů ale bude nadále

Právě Foldovi, jenž trénoval Rakousko od roku 2018, se na posledním evropském šampionátu podařilo se svými svěřenci poprvé v historii postoupit až do osmifinále, kde tehdy nestačili nakonec na pozdější mistry Evropy Italy. Z funkce odstoupil v březnu poté, co Rakousko nedokázal dostat na mistrovství světa v Kataru, jelikož v baráži prohrál s Walesem 1:2.

"Velmi nás těší, že se nám v Ralfu Rangnickovi jakožto šéfovi týmu podařilo získat význačného experta na mezinárodní fotbal. Všichni jsme přesvědčeni o tom, že je ideálním člověkem na tuto pozici a že jeho vize národní tým i rakouský svaz posune vpřed," nechal se slyšet Gerhard Milletich, nejvyšší boss rakouského fotbalového svazu ÖFB.

"Je pro mě ctí převzít trenérskou funkci. Zejména se těším na možnost probojovat se na mistrovství Evropy v Německu (v roce 2024) s tímto mladým týmem, který je hladový po úspěchu," doplnil ho následně samotný Ragnick. Tento kouč, jenž svou trenérskou kariéru odstartoval již v roce 1983, dosud působil především na klubové úrovni a to třeba v takových německých klubech, jakými jsou Lipsko, Schalke, Hoffenheim, Hannover nebo Stuttgart.

Připomeňme, že tento třiašedesátiletý stratég je trenérem Manchesteru United od loňského listopadu, kdy nahradil Oleho Gunnara Solskjaera. Do tohoto anglického velkoklubu už šel s tím, že bude koučem jen do konce sezóny a že se pak přesune do role poradce.