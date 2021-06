Rakousko poprvé na ME postoupilo ze skupiny, Nizozemci potvrdili roli favorita

— Autor: David Holub / EuroZprávy.cz

Hned dvě skupiny na letošním evropském šampionátu se dohrávají v pondělí. Jako první se od 18:00 představila mužstva hrající skupinu C, ve které se na závěr spolu utkali jednak Ukrajinci a Rakušané a jednak také Severní Makedonci a Nizozemci. V prvně jmenovaném soubojij šlo o to, kdo bude mít jistotu postupu do osmifinále z druhého místa a nakonec přímý souboj o to vyhráli naši jižní sousedé, kteří zásluhou Baumgartnera vyhráli nad svěřebnci kouče Andreje Ševčenka 1:0. Ukrajinci sice ještě můžou živit naději na postup ze třetího místa, ale pravděpodobnost se třemi body na kontě nemají zrovna největší. Ve druhém zápase pak svou roli favorita a také fakt, že vedle Italů zatím předvádějí nejlepší fotbal na mistrovství potvrdili Nizozemci. Ti si poradili se Severní Makedonií jasně 3:0, když se hned o dvě přesné trefy postaral Georginio Wijnaldum, třetí branku pak přidala nová barcelonská posila Memphis Depay.