Reakce na nevpuštění klubu do ligy: sportovní ředitel pražské Dukly Vandas rezignoval

"Dozorčí rada FK Dukla Praha, a.s. vzala na vědomí rezignaci člena představenstva, výkonného a sportovního ředitele Pavla Vandase ke dni 3. srpna. Zároveň se s klubem dohodl na ukončení spolupráce ke shodnému datu,"oznámill klub stručně informaci o konci Pavla Vandase na svých webových stránkách.

"Věřím, že 14 měsíců tvrdé práce posune Duklu výš. Když někdo tvrdě maká pro klub, tak kolem sebe musí mít buď profíky, nebo loajální lidi. Přeji Dukle jen to nejlepší," uvedl pak po svém rozhodnutí rezignovat na svém twitterovém účtu Vandas. Ten se ujal funkce sportovního ředitele v Dukle v květnu 2019, tedy pouze krátce poté, co legendární český klub sestoupil do druhé ligy.

Jeho cílem tak samozřejmě bylo vrátit klub do české elity, k čemuž byl po základní části druhé ligy sezóny 2019/20 skutečně blízko, neboť Dukla skončila na třetí příčce. Normálně by tato skutečnost znamenala postup tohoto klubu do baráže o postup dio první ligy, ale kvůli již zmíněným okolnostem kolem koronaviru se tak nakonec nestalo.

"Spíš jsem zklamaný. My jsme neoslavovali, doopravdy jsme čekali na definitivní rozhodnutí, jestli se nadstavba dohraje, nebo ne. Z toho důvodu jsme vyčkávali a rozuzlení bereme jako realitu. Já byl pesimista, dával jsem tomu deset procent," prozradil Vandas.