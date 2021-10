Real Madrid na jeho hřišti skolil nováček z Tiraspolu. Messi se poprvé za PSG trefil

Fotbalisté moldavského Šeriffu Tiraspol navázal na dva týdny starou překvapivou výhrou nad daleko zkušenějším Šachtarem Doněck a povedlo se mu vyhrát i tenokrát. Před tímto večerem by si to ale málokdo tipoval, jelikož Šeriff se představil na hřišti Realu Madrid. Tam se dostal do vedení po pětadvaceti minutách hry, kdy se trefil hlavičkující Jachšibojev.

Ve druhé půli se sice favoritovi poařilo vyrovnat, když v 65. minutě proměnil pokutový kop Benzema, ale k tomu, aby otočili duel a jasně mířili za vítězstvím to nestačilo. Běžela 90. minuta, když se ke střele zpoza vápna rozhodl napřáhnout Thill a ten tak zaznamanal svůj životní gól, když se trefil přesně do horního rohu. A tak bylo tedy jedno z největších překvapení v historii Ligy mistrů na světě.

Ve druhém zápase skupiny D se rozešli smírně fotbalisté Interu Milán a Šachtaru Doněck, neboť mezi sebou pouze bezbrankově remizovali a díky tomu si tak oba tyto celky připsaly první bod v tomto ročníku. Skupinu po dvou kolech ale vede překvapivě stále stoprocentní Šeriff Tiraspol před druhým Realem Madrid.

Messi premiérovým gólem za PSG pomohl Pařížanům k výhře, Bruggy opět překvapili

Paris Saint Germain se mohla opět spolehnout na služby Lionela Messiho, jenž chyběl mužstvu dva ligové zápasy kvůli pohmožděnému kolenu. A že skutečně patří do základní sestavy, tak to ukázal svému kouči Mauriciu Pochettinovi tím nejlepším možným způsobem. Nejprve se ale podařilo otevřít jinému skvěle hrajícímu Pařížanovi Gueyemu, který se po pouhých osmi minutách hry trefil z hranice velkého vápna do horního rohu branky.

I když pak v následujících minutách měli bleděmodří hosté z Anglie daleko více ze hry a více možností ke skórování, nepovedlo se jim to. A to ani ve 26. minutě, kdy v obrovské příležitosti hned dvakrát treili břevno, přičemž při druhém pokusu měl před sebou zakončující hráč prázdnou branku. Tato šance nakonec hosty mrzela, neboť v 74. minutě přišlo to, na co Pařížané dlouho čekali. Tehdy po rychlém protiútoku si Argentinec narazil s Mbappém narazil a následně parádním zakončením pod břevno rozvlnil síť soupeřovy svatyně. Radost tak mohla bv Paříži propuknout naplno. Pomohl tak PSG k vůbec první bvýhře nad Citizens v soutěžích pod hlavičkou UEFA.

Pařížané si tak vylepšili chuť po úvodní remíze 1:1 s Bruggami a dostali se tak na první místo tabulky skupiny A. Co se mimochodem týče zmiňobvaných Brugg, tak tento belgický celek překvapil i tentokrát, když Lipsko porazilo 2:1. Německý klub tak je stále bez bodu.

Liverpool nedal Portu žádnou šanci, Atlético zvítězilo nad AC Milán

I ve skupině B se nachází po dvou kolech stoprocentní celek. Jedná se o Liverpool, který po výhře nad AC Milán nyní porazil i Porto a to hodně jasným způsobem. Po poločase sice vedli Reds pouze 2:0, ovšem nakonec se radovali z vysoké výhry 5:1, přičemž hned dva hráči k tomuto výsledku přispěli dvěma góly. Jedná se o střídajícího Firmina a Salaha. Tento posledně jmenovaný Egypťan se stal mimochodem třetím africkým fotbalistou, jenž zaznamenal v nejprestižnější Lize mistrů 30 a více branek.

Jako druzí za vedoucím Liverpoolem se po dvou kolech ve skupině B umístili fotbalisté Atlétika Madrid. Ti totiž ve svém zápase vyhráli v Miláně nad tamním AC 2:1. A to i přesto, že milánský celek jako první zásluhou Leaoa otevřel skóre tohoto utkání. Jenže vše změnila 29. minuta, kdy byl vyloučen po druhé žluté kartě domácí Kessié, tuto přesilovku se hostům podařilo využít až v samotném závěru. Nejprve v 84. minutě vyrovnal na 1:1 Griezmann, až v sedmé minutě nastavení se postaral o vítěznou trefu technickým zakončením z penalty Suárez.

K postupu ze skupiny C míří favorité z Dortmundu a Amsterdamu

Ve skupině C se zatím k žádnému překvapení příliš neschyluje. Za postupem do vyřazovacích fází míří zatím s přehledem fotbalisté Dortmundu a Ajaxu Amsterdam. Prvně jmenovaný německý celek se sice musel tentokrát obejít bez své největší hvězdy Haalanda, neboť byl tento norský útočník zraněný, ale i tak zápas se Sportingem Lisabon bez něj zvládl. Jediný a tudíž vítězný gól v tomto utkání vstřelil ve 37. minutě Malen, pro kterého to atk byla premiérová trefa v dresu tohoto vestfálského klubu.

Žádný problém se zdecimovaným soupeřem, Besiktasem Istanbul, kterému chybělo až deset zraněných hráčů, neměl Ajax Amsterdam. O to, že tento duel vyhraje nizozemský celek 2:0, se postaral Berghuis jednou přesnou trefou a jednou asistencí a to hned v prvním poločase. Pro turecký celek to tak byla druhá porážka v Lize mistrů v tomto ročníku.

Konečné výsledky zápasů 2. kola základních skupin Ligy mistrů UEFA (28.9.2021):

SKUPINA A:

Paris St. Germain - Manchester City 2:0 (1:0)

Branky: 8. Gueye, 74. Messi

Lipsko - FC Bruggy 1:2 (1:2)

Branky: 5. Nkunku - 22. Vanaken, 41. Rits

SKUPINA B:

FC Porto - Liverpool 1:5 (0:2)

Branky: 75. Taremí - 18. a 60. Salah, 77. a 81. Firmino, 45. Mané

AC Milán - Atlético Madrid 1:2 (1:0)

Branky: 20. Leao - 84. Griezmann, 90.+ 7. Suárez (z pen.)

SKUPINA C:

Ajax Amsterdam - Besiktas Istanbul 2:0 (2:0)

Branky: 17. Berghuis, 43. Haller

Dortmund - Sporting Lisabon 1:0 (1:0)

Branka: 37. Malen

SKUPINA D:

Šachtar Doněck - Inter Milán 0:0

Real Madrid - Šeriff Tiraspol 1:2 (0:1)

Branky: 65. Benzema (z pen.) - 25. Jachšibojev, 90. Thill