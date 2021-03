Roman Berbr už není členem FAČR. Kvůli trestnímu stíhání se ho vzdal

Jako první o této informaci informovaly Seznam Zprávy. Právě jim Martin Gregor z tiskového oddělení asociace potvrdil, že Berbr už členem FAČR skutečně není. „Ano, mohu potvrdit, že Roman Berbr už není členem Fotbalové asociace ČR,“ uvedl Gregor konkrétně. Podle zákulisních informací měl vystoupit Berbr z členské základny již před několika týdny.

A jak se takové členství v FAČR může ukončit? Buď se to stane tak, že daný člen nezaplatí příspěvky v daném termínu, nebo může o vystoupení z členství informovat dopisem, že se tak svobodomyslně rozhodl a nebo člověk přestane být členem FAČR tehdy, co o tom rozhodl výkonný výbor FAČR ve svém hlasování. V případě Romana Berbra šlo o druhou variantu ukončení členství. „Šlo o rozhodnutí pana Berbra,“ řekl Gregor.

Připomeňme, že vloni 16. října po zátahu policie v tuzemském fotbalovém prostředí zatkli dvacet osob včetně právě tehdejšího místopředsedy FACR Romana Berbra a i třeba sportovního ředitele druholigového Slavoje Vyšehrad Romana Rogoze. V poutech tehdy skončilo i několik fotbalových rozhodčích a delegátů či domažlický funkcionář a bývalý ligový hráč Michal Káník. Případ se má týkat ovlivňování zápasů druhé a třetí ligy, přičemž se ocitly informacve i o prvoligových duelech a pohárovém finále, které se mělo taktéž ovlivnit.

Vedle toho fiktivní faktury ukázaly, že se zpronevěřilo 850 000 korun Plzeňského krajského fotbalového svazu, přičemž peníze už byly vráceny.

Protože se Michal Káník a spolu s ním sudí Tomáš Grimm rozhodli po zatčení s policií spolupracovat, oni jako první byli nakonec vyšeetřováni na svobodě. Až do poloviny ledna pak strávil ve vazbě dlouhé dny jak Roman Rogoz, tak i Roman Berbr. Ten stihl opustit všechny své funkce v českém fotbale, stejně tak učinila i jeho partnerka Dagmar Damková, která navíc opustila i řady UEFA.

Co bude znamenat pro Berbra, že už není členem FAČR? Je jistě zajímavý ten fakt, že coby nečlen FAČR nemůže být již stíhán Etickou komisí FAČR, která s ním formáně zahájila trestní řízení 25. listopadu 2020. Jenže ta trestné řízení záhy přerušila a to do té doby, než bude znám pravomocný rozsudek v této kauze. „Nejpozději však na dobu do 23. listopadu 2021,“ připomíná však Jan Pauly starší, šéf Etické komise FAČR.

Je nepravděpodbné, že by do 23. listopadu 2021 byl znám pravomocný rozsudek, kromě toho se pravomoc Etické komise FAČR vztahuje pouze na členy FAČR a nikoli tedy už na Berbra. Mimochodem, stejný postup zvolila Etická komise FAČR i u Romana Rogoze, ten sice členem FAČR stále je, ale zatím ještě nezaplatil příspěvky a pokud tedy neučiní včas, ani on už nebude členem FAČR.

Co se týče dalšího zmíněného kumpána Romanan Berbra Michala Káníka, tak ten členem FAČR před tím nebyl a pochopitelně stále není. S ním však diciplinární řízení zahájeno, zřejmě i proto, nebylo.