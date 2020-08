Ronaldinho bude brzy propuštěn z domácího vězení, zaplatí tučnou pokutu

Státní zástupce už vyšetřování uzavřel a čeká se na formální uzavření případu u soudu. Ronaldinho podle tisku zaplatí pokutu 90 tisíc dolarů (dva miliony korun). Jeho o devět let starší bratr, jenž byl v dobách aktivní dráhy slavného fotbalisty jeho manažerem, by měl zaplatit 110 tisíc dolarů (2,5 milionu dolarů), neboť údajně o falešných dokladech věděl.

#Ronaldinho moved a step closer to ending his Paraguayan ordeal on Friday when prosecutors said they would not oppose a "conditional suspension" of the case that would allow him to return to Brazilhttps://t.co/2MWxLS1Fg3