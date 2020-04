Ronaldinho popisuje své angažmá v paraguayském vězení. I tam rozdával autogramy

Celý příběh Ronaldnhova pobytu v paraguayském vězení začal počátkem března, kdy byl na letišti zadržen tamní policií kvůli tomu, že se prokázal falešným pasem. Nebyl v tom sám, jeho společníkem byl tehdy i agent Robert, jeho bratr. Za mřížemi oba následně strávili 32 dní a pak tedy byli po zaplacení kauce přesunuti do luxusního hotelu. Tam v domácím vězení čekají na začátek soudního procesu. Ten se odkládá kvůli aktuální pandemii koronaviru.

"Vězení byla tvrdá rána. Nikdy bych si nedokázal představit, že se dostanu do takové situace. Celý život se snažím být co největším profesionálem a přinášet lidem radost svým fotbalem," nechal se slyšet Ronaldinho v rozhovoru pro paraguayské noviny ABC Color.

Není zatím jasné, proč Ronaldinho cestoval do Paraguaye na falešný pas a to už jen proto, že Brazilci žádný pas na cestování do Paraguaye pas mít nepotřebují. I proto tak paraguayská policie pracuje s podezřením, že bývalý fotbalista AC Milán, Barcelony či Paris Saint Germain je zapleten do praní špinavých peněz. Za to hrozí Ronaldinhovi až pět let vězení. Mimochodem, Ronaldinho odůvodnil svou cestu do Paraguaye tím, že zde chtěl odstartovat nejen on-line casino, ale i představit svou knihu.

Podle jeho tvrzení, dostal on i jeho bratr falešné pasy darem. "Byli jsme naprosto překvapeni, když jsme zjistili, že naše doklady nejsou legální. Od té chvíle je naším cílem spolupracovat s úřady. Vysvětlili a doložili jsme všechno, co po nás žádali. Doufám, že se vše potvrdí a budeme se moci z této situace dostat co nejdříve," řekl k tomu Ronaldinho.

Tento brazilský mistr světa z roku 2002 si tak následně musel zvykat na pro něj hodně nezvyklé prostředí věznice. Ovšem i tam byl za hvězdu. "S každým jsem se vřele přivítal. Hrát fotbal, rozdávat autogramy a podepisovat fotografie je součást mého života. Neměl jsem důvod v tom přestávat. Navíc ve společnosti lidí, kteří stejně jako já procházejí těžkým obdobím," řekl a potom prozradil, co udělá jako první až se dostane konečně na svobodu. "Dám své mámě velkou pusu. Je doma a zažívá náročné chvíle během koronavirové pandemie. Potom zjistím dopady této situace a posunu se dál díky své víře a síle."