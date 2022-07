Ronaldo zažádal o odchod z Manchesteru United. A už se přihlásil první zájemce

— Autor: David Holub / EuroZprávy.cz

Podle internetových serverů Daily Mail, The Athletic a televizní stanice Sky Sports měl hvězdný Portugalec Cristiano Ronaldo požádat vedení Manchesteru United o možnost odchodu z tohoto klubu a to především proto, že není spkojen s tím, že by měl s Rudými ďábly hrát v následující sezóně jen Evropskou ligu. Poprvé po devatenácti letech by totiž chyběl v nejprestižnější evropské soutěži Lize mistrů, což podle všeho by nesl velice těžce. Podle listu The Sun se tak už o Ronaldovy služby přihlásil první zájemce a to londýnská Chelsea, vedení Rudých ďáblů už ale na to reagovalo s tím, že tam Ronaldo rozhodně nepůjde.