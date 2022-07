Ronaldo zpátky do domovského Sportingu Lisabon? Portugalec se chystá na duel za United

Spekulace kolem budoucnosti jednoho z nejlepších fotbalistů světa Cristiana Ronalda neutichají. Nejnověji se kolem jeho osoby mluví o jeho možném návratu do svého domovského klubu Sportingu Lisabon. Jak totiž píší britská média, Ronaldův agent Jorge Mendes má právě s vedením tohoto portugalského klubu jednat. Právě ve Sportingu Lisabon tento slavný Portugalec odstartval před lety svou kariéru v seniorském fotbale.

Přestože však s manchesterským celkem v předešlých dnech neodcestoval na soustředění do Austrálie či do Thajska, vedení Rudých ďáblů se nechalo několikrát slyšet i přes nabídky od Chelsea, Atlétika Madrid či Paris Saint Germain, že CR7 rozhodně není v tuto chvíli na prodej. Zájem přišel i ze Saúdské Arábie či ze strany Barcelony a mluvilo se i o Bayernu Mnichov.

Do Sportingu Lisabon by se tak vrátil Ronaldo po devatenácti letech, neboť právě v roce 2003 z tohoto lisabonského klubu přestoupil poprvé do Mancesteru United. Jak ale upozorňují zároveň britská média, kouč Sportingu Rúben Amorim prý nechce svůj kádr rozšířit o tuto velkou fotbalovou hvězdu a to především proto, že pro tradiční portugalský klub by se jednalo o výraznou finanční zátěž.

Sám Ronaldo ovšem na svém instagramovém účtu nově dal za pravdu spíše tvrzení Manchesteru United, že se hráč nikam nechystá. Podle agentury Reuters měl rodák z Madeiry v portugalštině reagovat a jeden z příspěvků jedné fanouškovské stránky, který spekuloval o Portugalcově absenci v nebližším přípravném zápase United, následovně: "V neděli Král nastoupí."