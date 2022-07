Ronaldův agent jednal se šéfem Barcelony. Zamíří hvězdný Portugalec do Katalánska?

— Autor: David Holub / EuroZprávy.cz

Do klubu největšího rivala svého bývalého zaměstnavatele by mohly vést kroky jednoho z nejlepších fotbalistů světa Cristiana Ronalda. O Portugalcovy služby má po jeho žádosti o odchod z Manchesteru United pochopitelně řada zájemců, vypadá to že i katalánský vekoklub FC Barcelona. Právě se šéfem tohoto klubu Joanem Laportem se totiž v posledních dnech setkat agent Cristiana Ronalda Jorgem Mendesem, čímž tak jen zesílily spekulace o tom, že by měl Portugalec zamířit právě do Barcelony. Tímto svým případným přestupem by si ale rozhodně nadělal mnoh nepřátel u fanoušků Realu Madrid.