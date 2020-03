S koronavirem bojuje další bývalý šéf Realu Madrid i vyhlášený turecký trenér

Dvaasedmdesátiletý bývalý prezident Realu Madrid Fernando Martín je nyní kvůli koronaviru v madridské nemocnici a jeho stav je vážný. Bílému baletu šéfoval na rozdíl od Lorenza Sanze jen ppár měsíců a to od února do dubna roku 2006. Tehdy nahradil Florentina Péreze, současného šéfa klubu, který ale tehdy končil své první funkční období.

Čísla související s pandemií koronaviru, která ze Španělska přicházejí, jsou následující: je zde přes 33 000 nakažených a skoro 2200 mrtvých, přičemž právě Madrid je ve Španělsku nejzasaženější oblastí.

Novým typem koronaviru se jen krátce poté, co byla oznámena tato zpráva z Madrid, nakazila další fotbalová osobnost a to turecký kouč Fatih Terim, který v současnosti působí v Galatasaray Istanbul. I šestašedesátiletý stratég musel do nemocnice, přičemž tuto skutečnost oznámil veřejnosti na sociálních sítích. "Jsem v dobrých rukou v nemocnici. Nemějte obavy," napsal konkrétně bývalý trenér tureckého národního týmu. V minulosti pak trénoval třeba i AC Milán.

Právě turecká nejvyšší fotbalová soutěž byla jednou z těch posledních, která nakonec musela být přerušena kvůli aktuální pandemii. Stalo se tak minulý čtvrtek. Dalšími ligami, které takto dlouho odolávaly pak byla ruská a ukrajinská. Za to běloruská se před pár dny po pauze opět rozeběhla a to i s diváky na tribuně.