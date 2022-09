Schranz kvůli poraněné hlavě a krční páteři bude Slavii chybět až šest týdnů

Že se potvrdily ty nejčernější obavy, potvrdil v pátek na svém twitterovém účtu samotný předseda představenstva slávistického klubu Jaroslav Tvrdík. "Velmi smutné zprávy. Ivan Schranz hospitalizován na neurochirurgii ÚVN se zraněními hlavy a krční páteře. Ivane, držíme palce a jsme s tebou. A pro podzim tak bohužel přicházíme o dalšího klíčového hráče," uvedl konkrétně.

V případě, že by Schranzova rekonvalescence trvala opravdu jen těch šest týdnů, existovala by naděje, že by se fotbalista mohl zpátky v sešívaném dresu ještě v závěru podzimu, ale nejspíše se objeví až na jaře.

Schranz tak rozšířil už tak rozsáhlou marodku Pražanů, kde se nacházejí Jan Bořil, David Hovorka, Tomáš Holeš a Yira Sor. Sešívané teď čekají nelehké zápasy, v neděli sehrají šlágr s Plzní a po následující reprezentační pauze následují mimo jiné i čtyři zbývající skupibnové zápasy Evropské konferenční ligy.

"Se Schranzíkem jsme si psali v noci, jeho stav se následně rapidně zhoršil. Poranění hlavy i krčního obratle je velké, situace na hřišti tak i vypadala. Je to pro nás i pro něj těžká zpráva, přejeme mu všichni brzké uzdravení," uvedl k tomu kouč Slavie Jindřich Trpišovský.