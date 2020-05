Schváleno. Saúdskoarabský korunní princ může vstoupit do Premier League

Tento ostře sledovaný prodej klubu se stává skutečností pro to, že během tohoto týdne se měl tento prodej vedením Premier League schválit. K definitivnímu oznámení tohoto prodeje by pak mělo dojít 1. června. Poté by tak měli Saúdové v klubu až osmdesátiprocentní podíl.

Jak už bylo výše zmíněno, ona investiční skupina PIF má přímé vazby na saúdskoarabskou královskou rodinu. Navíc disponuje majetkem ve výši 320 miliard dolarů (v přepočtu zhruba osm bilionů korun).

Saúdskoarabský princ Salmán je pak mimo jiné spojen i se saúdskoarabskou společností beoutQ, která prý ve své zemi vysílá Premier League nelegálně a právě vstup Salmána do Premier League se nelíbí proto katarské televizní společnosti beIN Sport.

Stejně tak tento prodej Newcastlu kritizovala i Amnesty Internatonal vzhledem k tomu, jak je princ Bim Salám nechvalně proslulý s porušováním lidských práv v jeho zemi a připomněla pak také vraždu investigativního novináře Chašakdžího v tureckémm Instanbulu z října 2018.

Deník Sun ale nyní přichází s informací, že prodeji už praktivky nic nebrání. „Pokud je to dobré pro Newcastle a klub bude moct konkurovat nejlepším týmům, být součástí toho by bylo skvělé. Rád bych se do toho zapojil," řekl k tomu své sám kouč Newcastlu, ve kterém mimo jiné nastupuje i exsparťanský brankář Martin Dúbravka, Steve Bruce.