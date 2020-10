Šéf teplického klubu se rozčílil nad slovy Malíka. Chce rezignaci výkonného výboru

Nejnovější korupční aféra v českém fotbale se má mimo jiné týkat ovlivňování výsledků zápasů ve druhé a třetí lize a vedle Romana Berbra mají být v této kauze namočení ještě mimo jiné i sportovní ředitel druholigového Slavoje Vyšehrad Roman Rogoz, rozhodčí Tomáš Grimm a bývalký ligový fotbalista Michal Káník. Ti všichni byli během víkendu pražským Obvodním soudem vzati do vazby.

Případem se pak v pondělí zabýval i výkonný výbor FAČR v čele s předsedou Martinem Malík, který nakonec rozhodl nejen o rezignaci Romana Berbra ve všech jeho funkcích, ale i o konci dosavadní komise rozhodčích Jozefa Chovance. Na následné tiskové konferenci se pak nechal slyšet, že "my všichni, co ve fotbale působíme, jsme dopustili tuto situaci. Ať už chybou nebo pohodlností, abychom si nepopálili prsty, nebo kvůli nedostatku vlastní síly."

A právě tato slova nenechala v žádném případě chladným šéfa prvoligového klubu FK Teplice Pavla Šedlbauera. "Tato pasáž mě a také náš klub nesmírně uráží, protože jsme na tyto praktiky upozorňovali již velmi dlouhou dobu a vedení FAČR se nikterak nesnažilo s nimi cokoliv udělat. Naopak se před problémy dlouho strkala pouze pomyslná hlava do písku," vyjádřil se konkrétně pro teplický klubový web a pokračoval: "Věřím, že v českém fotbale je více slušných lidí, které muselo toto vyjádření urazit, proto věřím, že i tito slušní lidé se ozvou, protože za vzniklou situaci určitě nejsme vinni všichni."

Po Berbrovi by měla opustit český fotbal i jeho životní partenrka Damková, myslí si Šedlbauer

Připomeňme, že v pondělí z vězení rezignoval na všechny své posty Roman Berbr. Tedy už není ani místopředsedou FAČR, ale ani členem výkonného výboru a šéfem Plzeňského krajského fotbalového svazu. O to víc pak Šedlbauera překvapilo, že stejný krok neučinila ani Berbrova životí partnerka Dagmar Damková. Tato bývalá prvoligová rozhodčí je v současnosti vedle členkou výkonného výboru i předsedkyní řídící komise pro Čechy. Na ajejí adresu se Martin Malík nechal slyšet, že sama o hodně věcí, co páchal její životní partner nevěděla a to prý hlavně proto, že 70 provet roku tráví vzhledem ke své práci v zahraničí.

"Otázkou první je, proč tedy člověk, který je 70 procent času v zahraničí, je předsedou řídící komise pro Čechy. Otázkou druhou, jak by bylo možné, že by o těchto aktivitách svého manžela nevěděla," pokračuje ve svém prohlášení Šedlbauer.

Právě kvůli těmto výrokům Martina Malíka žádá Šedlbauer, jinak dlouhodobý kritik poměrů v českém fotbale, rezignaci celého výkonného výboru. "Každý člen výkonného výboru by měl přijmout za tuto situaci osobní zodpovědnost. Je totiž naprosto nedůležité, zda jednotliví členové situaci pouze mlčky přihlíželi nebo se na ní dokonce aktivně podíleli, popřípadě ji podporovali. Výsledkem by tak jako tak měla být rezignace," řekl a pokračoval: "Věřím, že se ke mně v tomto apelu přidají také další slušní lidé, kteří stejně jako náš klub na toto dění upozorňovali dlouhodobě a osud českého fotbalu jim není lhostejný."