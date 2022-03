Sparta vedla i prohrávala. Nakonec Jablonec porazila v prodloužení a je ve finále

Sparťané si chtěli vylepšit náladu po předešlých svých nevýrazných výkonech a kdy jindy si vylepšit své sebevědomí než v boji o postup do finále poháru. Jenže byli to jablonečtí, kteří jako první otebvřeli skóre. Stalo se tak po první větší šanci v zápase na té nebo oné straně ve 35. minutě, kdy se po Pilařově centru dostal balón k osamocenému Malínskému, jenž pak zakončoval do protipohybu gólmana Heči, 0:1 pro Jablonec.

Jak se blížil konec prvního poločasu, nabrala hra Sparty na obrátkách, díky čemuž se tak ještě před odchodem do kabin dočkala vyrovnání. Dočkal posílal nejprve míč na Peška, jenže bránící Malínský odrazil k Wiesnerovi, jenž se neprosadil, na rozdíl pak od Čvančary, bývalého hráče Jablonce a novou posilu pražské Sparty, která se tak po lize trefila i v poháru, 1:1. Ještě v nastavení první půle se dopředu hnal Pešek, ale na vyběhnuvšího Hanuše tehdy recept nenašel.

Krátce po nábvratu z kabin se ale Pražanům podařilo dostat se do vedení. Po rohu rozehraném na krátko, dostal balón před branku Dočkal ke Krejčímu mladšímu aten již zavěsil pod víko, 2:1 pro Spartu. Pak ale přišel na řadu čas jabloneckých. Nejdříve v 50. minutě se po volném přímém kopu hostů dostal míč ke Kratochvílovi, kterému se z otočky povedlo tedy vyrovnat na 2:2. Alespoň pět minut se muselo však čekat na konečný verdikt, jelikož sudí Klíma se radil s videem. Přestože po prvotní poradě ukázal na středový kruh, případný ofsajd si pak šel ještě jednou shlédnout na video, u něhož asistoval nečekaně i pomezní rozhodčí. Přesto z toho bylo potvrzení gólu.

O sedm minut později byli jablonečtí fanoušci ještě veselejší. Tehdy totiž Hübschman po rohu prodlužoval hlavičkou na Štěpánka k zadní tyči, který se tam přesně trefil, 2:3 pro Jablonec.

Sparta se hnal za vyrovnáním. Jejíprvní trefa ještě neplatila kvůli Krejčímu mladšímu a jeho hraní rukou a ještě k tomu v ofsajdu, následně se pokoušel o vyrovnání Hancko, ale ani ten proti Hanušovi neuspěl.

Času na vyrovnání ale Sparta měla dostat, zvlášť, když se nastavovalo dlouhých jedenáct minut. A právě v páté minutě nastavení se to domácím konečně podařilo. Do listiny střelců se podruhé zapsal Čvančara, který se trefil zblízka po rohovém kopu, 3:3.

Duel tak muselo rozhodnut až prodloužení. Protože hned v jeho úvodu se dostal k míči a do volného prostoru v šestnáctce Hložek, jenž nabídnutou příležitostí nepohrdl a další gól pak do konce prodloužení nepadl (navzdory další střele Hložka těsně nad ani Součkově zakončení, které skončilo po Hanušově zákroku na tyči), mohla pak vypouknout naplno sparťanská radost z postupu do finále.

V něm se utkají buď se Slováckem nebo Hradcem Králové.

Konečný výsleek semifinále MOL Cupu (2.3.2022):

Sparta Praha - Jablonec 4:3 po prodl. (3:3, 1:1)

Branky: 45. a 90.+5 Čvančara, 47. Ladislav Krejčí II, 92. Hložek - 35. Malínský, 50. Kratochvíl, 57. Štěpánek