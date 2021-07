Škoda, proti Dánům jsme mohli vytěžit více, řekl Schick. Vaclík zaháněl chmury: Odcházíme se vztyčenou hlavou

Žádné výmluvy na vyřazení nehledal uzdravený kapitán Vladimír Darida, který naskočil do střetnutí z lavičky. „Nedokázali jsme se dostat do defenzivy Dánů, mají vynikající obranu. Sice jsme si říkali, že se musíme cpát do každého našeho centru ale náš záměr se nepovedl,“ uvedl pro Českou televizi záložník bundesligové Herthy, který se odmítal zabývat dalekým cestováním do Baku. „Sice letošní EURO bylo na transport hodně náročné, ale regeneraci jsme měli perfektní. Rozhodně cestování nestojí za našim vyřazením.

Za prvním obdrženým gólem stojí špatná komunikace

Po půli, kdy národní tým prohrával 0:2, si reprezentace vytyčila za cíl zrychlit hru a napadat dánskou rozehrávku. „Bohužel jsme žádné ideální řešení na vyrovnání nenašli. Naše odpověď zkrátka nepřišla,“ litoval Patrik Schick. Útočník německého klubu Bayer Leverkusen se vinil z úvodní obdržené branky, kterou vstřelil hlavou už v páté minutě Delaney. „Bohužel jsme si s Tomášem Kalasem oba stoupli k jednomu hráči a nepohlídali jsme si Delaneyho, který tam najednou vyplaval. Šlo o špatnou vzájemnou komunikaci,“ posteskl si.

Jeho spoluhráč Vladimír Darida byl přesvědčený, že kdyby Češi dali první gól, byl by výsledek po závěrečném hvizdu možná jiný. „Kdybychom vstřelili branku my, uklidnili bychom se. Pak už si vše dobře organizovaná obrana soupeře pohlídala.“ S jeho názorem souhlasil fotbalový expert v televizním studiu Pavel Kuka. „První branka byla klíčová, pokud bychom ji dali my, mohli bychom se nyní radovat a Patrik Schick by se mohl třeba stát králem střelců celého turnaje,“ pravil bývalý český reprezentant.

V utkání s Dány opět zazářil brankář Tomáš Vaclík, který doslova kouzlil. Před turnajem byl přitom bez angažmá, neboť ve španělské FC Seville skončil. „Byl jsem na post jedničky i tak připravený a hodně mně pomohla důvěra spoluhráčů z kabiny, kteří mně věřili.“ Gólman si pochvaloval obrovskou morální sílu v kolektivu. „Semkli jsme se, a to bylo klíčové. Nikdo z kluků, který nehrál, se necítil uražený. Naopak, náhradníci vytvářeli skvělou atmosféru a v tréninku všichni dřeli.“

Tým byl přes měsíc spolu v bublině, a to kvůli covidu-19. „Ponorkou jsme netrpěli, všichni jsme věděli, proč se obětujeme a nemůžeme být s rodinami. A odloučení se vyplatilo, byť nám mnozí vůbec nevěřili, tvrdili, že nic neuhrajeme ve skupině a pak, že nemáme šanci ani proti Nizozemí v osmifinále. Myslím, že jsme překvapili. Na tým jsem hrdý a pyšný,“ měl jasno Vaclík. Hráči se museli vypořádat i s absencí fanoušků. I když jich v dalekém Baku pár bylo, v převaze byli dánští příznivci. „Samozřejmě by bylo příjemné slyšet naše fanoušky, ale pořád je lepší, když někdo v hledišti dělá šrumec, než aby bylo při zápase hrobové ticho,“ prohlásil Darida.

Seveřany žene faktor přeživšího Eriksena i vzpomínky na pohádku

Schick ale vyřazení těžko snášel, výraz měl zasmušilý. „Pořád mám dojem, že jsme ze zápasu s Dány mohli vytěžit více. Škoda.“ Na dálku jej konejšil z televizního studia Pavel Kuka, slávistická legenda. „Kluci ukázali, že Česká republika má kvalitní fotbalisty. Chybělo nám dnes trochu štěstí, přesto uhrané čtvrtfinále je cenné. Podívejte, kolik kvalitnějších zemí už z turnaje vypadlo a jejich týmy nepostoupily tak daleko jako my.“

Kuka se domníval, že Dány, kteří prohráli dva zápasy ve skupině, žene faktor Christiana Eriksena, jenž se po srdečním kolapsu v úvodním zápase s Finy zhroutil a na trávníku bojoval o život. Nyní se úspěšně zotavuje. „Je možné, že jeho šťastný příběh týmu pomáhá. Dánové jsou i podle německých expertů velkým favoritem na evropský titul,“ uzavřel Kuka.

Dánsko tak může zažít stejnou pohádku jako v roce 1992, kdy triumfovalo na turnaji ve Švédsku. Na šampionát se nekvalifikovali, ale kvůli válce v Jugoslávii, byli na EURO povoláni, zatímco Jugoslávci měli zákaz startu. Tehdy trenér Möller-Nielsen musel narychlo svolávat své svěřence, kteří už byli deset dní na dovolené. Přesto šokovali. Nyní je před Seveřany další výzva. Zvládnou ji a napíší i podruhé zlatou tečku?