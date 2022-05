Šlágr mezi Slavií a Plzní o titulu ještě nerozhodl. Penalty v závěru rozhodly o remíze

Přestože se jedalo především o boj uprostřed hřiště, nebylo nouze ani tak o příležitosti. Nejdříve byl nejblíž ke gólu Oscar, jeho křižná střela pokutovým územím ale zamířila jen těsně vedle vzdálenější tyče. Za chvíli se pokusili ohrozit na druhé straně branku i plzeňští, ovšem Buchovo zakončení zablokoval Hovorka. Krátce před poločasem pak reflexivní zákrok předvedl gólman Staněk proti Traorého střele. Závěr první půle pak na několik minut pozdrželi domácí fanoušci svou pyrotechnickou šou.

Říká se, že česká liga je spíše soubojová a právě v tomto duelu to mohli spatřit všichni v plné parádě. Plno soubojů a každý balón bylo k vidění i ve druhé půli, avšak spíše na sešívaných, kteří se mohli pyšnit až osmdesátiprocentním držením míče, bylo vidět, že se snaží více jít do zakončení a tudíž ke skórování. Značné potíže plzeňské defenzivě natropil střídající Provod, na druhé straně pak neuspěla taktika všechno to dávat na Beauguela s Chorým.

V Edenu bylo znát ticho před bouří, která opravdu přišla a přišla až se samotným závěrem. Při tlaku Slavie se přestupku dopustil Beauguel, jenž kopl do hlavy slávistu Juráska a až po zhlédnutí systému VAR se polský sudí Frankowski rozhodl odpískat penaltu. K té se postavil Kúdela a ten se s přehledem nemýlil, 1:0 pro Slavii. Poté měl polský sudí co dělat, aby uklidnil vášně na hřišti mezi soupeřícími fotbalisty.

Zdálo se tak, že Pražané míří ke třem bodům, jenže ještě obecenstvo v zaplněném Edenu čekalo drama. Běžela již pátá minuta nastaveného času, když Oscar fauloval jen chvíli před tím střídajícího Trusu v domácím velkém vápně a penaltu nakonec zahrávali i Západočeši. Beauguel se tehdy taktéž niterak nemýlil a k nelibosti domácích ochozů vypukla pzeňská radost z vyrovnání na 1:1.

Tato remíza tak zapříčinila, že v čele tabulky se vlastně nic nemění, ovšem více radosti z ní mají svěřenci kouče Michala Bílka, kteří po devatenáctizápasové šňůře bez prohry maj stále blíže k ligovému titulu.

Příští sezóna Fortuna ligy bude bez Karviné

Po tomto víkendu je také mimo jiné jasné o prvním sestupujícím. Stala se jím Karviná, která v Jablonci prohrála 0:2 po gólech Martince a Zeleného, kteří se tak postarali naopak o úspěšnou premiéru pro nového jablobneckého dočasného trenéra Jiřího Vágnera, který spolu s Tomášem Čížkem převzal mužsvo do konce sezóny poté, co ho v týdnu opustil Petr Rada.

Fortuna liga, nadstavba - 2. kolo:

Skupina o titul:

Slovácko - Ostrava 3:1

Branky: 55. + 69. + 95. Jurečka, - 6. Klíma

Sparta Praha - Hradec Králové 1:1

Branky: 52. Hancko (z pen.) - 66. Leibl

Slavia Praha - Plzeň 1:1

Branky: 90. + 1. Kúdela (z pen.) - 90. + 5. Beauguel (z pen.)

Semifinále skupiny o umístění - odvety:

Mladá Boleslav - České Budějovice 1:0

Branka: 87. Douděra

První zápas 3:2, postupuje Mladá Boleslav

Liberec - Olomouc 0:2

Branky: 29. Zmrzlý, 65. Růsek

První zápas 0:1, postupuje Olomouc



Skupina o záchranu:

Bohemians - Pardubice 0:1

Branka: 8. Hranáč

Zlín - Teplice 3:0

Branky: 3. Čanturišvili, 7. Vukadinovič, 36. Cedidla

Jablonec - Karviná 2:0

Branky: 16. Martinec, 42. Zelený