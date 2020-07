Slavia hlásí posilu. Do sešívaného dresu se v příští sezóně oblékne Karafiát

"Mám obrovskou motivaci. Slavia je velkoklub a já jen doufám, že budu moct zažít to, co si kluci zažili minulý rok, protože není nic víc na klubové scéně než Liga mistrů. Budu dělat maximum, aby se tyto zážitky zopakovaly," nechal se slyšet Karafiát po příchodu do Slavie pro její klubový web.

Připomeňme, že Karafiát v dresu Liberce odehrál celkem 106 utkání, přičemž se mu podařilo vstřelit poiuze jednu branku. S Libercem pak hrál i Evropskou ligu.

"Je to hráč v optimálním věku s velkým potenciálem, který prošel Jindrovi Trpišovskému pod rukama ve Viktorce Žižkov a následně i Liberci, takže zná jeho filozofii a způsob hry. Jsme rádi, že se nám to povedlo dotáhnout právě v tomto období. Přišel proto, aby zvýšil konkurenci na postu stopera, zároveň může hrát i na postu defenzivního záložníka," okomentoval novou posilu Jiří Bílek, člen slávistického představenstva a sportovního úseku.