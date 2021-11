Slavia opět čelí nařčení z rasismu. Asistent Řehák měl urážet plzeňského záložníka. Řekl mi opice, psal Kolumbijec Mosquera

Současný lídr fotbalové tabulky odmítá incident tolerovat. FC Viktoria Plzeň podle vyjádření na svém klubovém webu porážku v poměru 0:2 přijala, ale proti takovému chování se ostře vymezuje a žádá o vyšetření. Kauzu nehodlá tiše přejít. Západočeši věří, že Jhon Mosquera se stal terčem rasistické nadávky. „Jeden z jeho členů jej podle jeho slov dokonce urazil rasisticky, na což Mosquera upozornil bezprostředně po zápase v útrobách stadionu a následně i na sociálních sítích. Viktoria Plzeň stojí pevně za svým hráčem, kterému plně důvěřujeme a má naši maximální podporu. Žádáme tedy domácí klub o důkladné prošetření celého incidentu a případně i tvrdý postih konkrétního viníka.“ Kolumbijec na instagram napsal: „Tenhle hloupý člověk mi řekl opice. Doufám, že ho nepotkám samotného na ulici, protože bych mu rozbil obličej.“ Svůj příspěvek, na němž fotku s Řehákem zakroužkoval, na sociální síti poté smazal.“

Nedělní utkání v Edenu, v němž na sebe narazila první Plzeň s druhou Slavií, bylo už před úvodním hvizdem vyhecované. A to zásluhou bývalého útočníka hostů Michaela Krmenčíka, který po středeční dohrávce s Olomoucí skandoval zkur… Plzeň. V klubu přitom slavil tři mistrovské tituly. Západočeši i zřejmě kvůli této události šli do zápasu nažhavení. Ale své odhodlání přehnali. Rozhodčí Franěk tasil tři červené karty, které všechny viděli hostující hráči. Předčasně do kabin za ostré zákroky zamířil nejprve v 11. minutě Radim Řezník, v 81. minutě Luděk Pernice a v nastaveném čase odešel po druhé žluté kartě znamenající automaticky vyloučení do sprch právě Jhon Mosquera, který v minulosti oblékal dres Bohemians Praha 1905 a Liberce.

K napjaté atmosféře přispěl ještě Michael Krmenčík, který se v 95. minutě bouřlivě radoval z gólu na 2:0. Útočník se provinil proti nepsanému pravidlu, které říká, že vstřelená branka proti bývalému klubu se neoslavuje. Pak se s plzeňskými i strkal. Po střetnutí proto trenér Plzně Michal Bílek odmítl Krmenčíkovi podat ruku. „ Jeho chování odmítám komentovat, ať si sáhne do svědomí,“ prohlásil po zápase na tiskové konferenci Michal Bílek.

Fotbalistovo jednání ostře odsoudil bývalý hráč Viktorie David Limberský, klubová legenda. „Krmenčík je největší ostuda, co kdy v Plzni byla,“ naťukal na Instagram. Na sociálních sítích poté zobrazil, jak jeho dres dává do krbu, aby ho spálil. Veškeré kamarádství z minulosti, je tak mezi bývalými parťáky nenávrtaně pryč. Už v týdnu Limberský kritizoval hanlivou urážku, kterou Krmenčík vůči bývalému klubu se slávistickými fanoušky skandoval. Kouč Slavie Praha Jindřich Trpišovský nechtěl extempore svého svěřence po zápase komentovat.

Asistent Pavel Řehák, který měl Kolumbijce Mosqueru urazit, je známý svou oddaností k sešívanému klubu. Občas jde ale až za pověstnou mez mravů. Například tvrdí, že když v minulosti projížděl autem kolem stadionu letenského rivala, AC Sparta Praha, tak stáhl okénko a odplivl si. Nyní už tak údajně nečiní, protože jezdí tunelem. Často na soupeře, který si stěžuje na verdikty sudí, vytahuje ironicky papírový kapesník, a to na znamení, aby si utřel slzy. Provokativně s ním mává před zraky rivalů. Svoji horkokrevnost dává najevo i v tradičním silvestrovském derby veteránů nad 45 let proti Spartě, když do soubojů s jejími bývalými hvězdami chodí velmi ostře, jako by se znovu hrálo o ligové body. Často je tak v pohodové atmosféře poslední dne roku za své počínání kritizován.

Jestli se ale Řehák dopustil rasistické urážky vůči Mosquerovi a označil ho za opici, není jasné. Slavia se na svém klubovém webu o kauze vůbec nezmiňuje. Portál byl odpoledne pouze plný radosti, že sešívaní v nedělním šlágru kola zdolali Plzeň a v ligové tabulce se jí po výhře 2:0 přiblížili na rozdíl jediného bodu.