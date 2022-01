Slavia prodala Kuchtu do Ruska a dostala za to balík. Pak ohlásila dvě posily

— Autor: David Holub / EuroZprávy.cz

Fotbalová Slavia si bude muset od jara obejt bez služeb svého nejlepšího kanonýra Jana Kuchty. Toho totiž prodala do ruského Lokomotivu Moskva, který měl o českého útočníka dlouhodobý zájem. A slávistická kasa je tak rázem o sto milionů korun bohatší. Právě tolik totiž museli Rusové vynaložit k úhradě poplatku. Přestože měl Kuchta v Edenu smlouvu až do roku 2024, vršovický klub k žádným překážkám, jež by zabránily tomuto transferu, nepřistoupil.